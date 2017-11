Congo-Kinshasa: L'album «Toute histoire » - Une bonne odeur chez Bozi Boziana !

Chanteur hors pair, Grand père est un artiste qui a fait un travail radieux dans l'histoire de la musique. "Je n'ai pas eu la chance de faire de grandes études mais la musique a fait de moi une personnalité et une légende. Et cela parce qu'on a mis du sérieux, de l'amour du travail". Tel est le conseil d'un chevronné artiste qui a réussi à gagner sa vie, grâce à sa voix, ses compositions alléchantes. Evidemment, la force de Grand père réside dans ses chansons qui sont imposantes dans le répertoire de la musique congolaise.

Le patron et fondateur du groupe Anti-Choc veut, à tout prix, marquer et attirer les esprits de fanatiques vers la sortie de cet opus qu'il présente à travers la conférence de presse, à l'hôtel Picasso, à Kinshasa. Juste après son face-à-face avec les chroniqueurs de musique, Grand père Benz Bozi Boziana convie les mélomanes à la soirée de présentation officielle de «Toute histoire», en la même salle. Il faut retenir que cette compilation retrace son parcours musical, partant du clan Zaiko jusqu'à l'Anti-Choc, en passant par Langa Langa star et Isifi Lokole.

Ce n'est pas dans ses habitudes de réunir la presse. Cette fois-ci, le Grand père de la musique congolaise va oser mais avec un but bien précis. Il s'agit de présenter aux chevaliers de la plume et du micro, son nouvelle compilation musicale. Pour dire que «Toute histoire» n'est pas comme tout autre album pour Bozi Boziana qui va bientôt célébrer ses 50 ans de carrière musicale.

