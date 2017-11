Congo-Kinshasa: Ligue nationale de football - Vclub commence la saison avec son phénomène "Nzombo le soir"

Bien qu'il menait déjà le Tout-Puissant Molunge de l'Equateur par 2 buts à 0 depuis la 33ème minute, l'As Vclub a attendu aussi la dernière seconde de la 93ème minute pour marquer le 3ème but, une sorte de bonification, signée Nelson Munganga Omba.

Un joli but de la tête, véritable "nzombo le soir", qui a permis aux Vclubiens de sortir du Stade Tata Raphaël avec euphorie. Au finish, Vclub a battu Molunge par 3 buts à 0. La 23ème édition de la Linafoot s'annonce spectaculaire avec tous les grands clubs qui ont réussi leurs matches de la première journée. Et surtout, l'As Vclub qui renoue avec son phénomène "Nzombo le soir", plus vieux que la Linafoot.

Florent Ibenge a aligné pour cette première rencontre de la saison, les joueurs suivant dans la feuille du match : Nelson Lukong Bongaman, Nkela, Djuma Shabani, Padou Bompunga, Yannick Bangala, Kalonji, Luzolo, Glody Ngonda, Nelson Munganga, Ngoma, Mabanzikila, Ngimbi, Sidibe, Muzungu, Ayouk, Jésus Mulopo, et Zacharie Mombo. Mulopo dit Jésus a marqué le tout premier but de la saison de Vclub à la 26ème minute. Chadrack Muzungu a emboité les pas à la 33ème minute. Et, la mi-temps est intervenue sur ce score. A la reprise, Molunge a aussi joué son football, bien qu'au dessous de la mêlée par rapport à celui d'un Vclub très ambitieux, dans un stade Tata Raphaël, chauffé à blanc. Finalement, c'est dans ses secondes de la mort que Munganga Omba Nelson va ramener le score à 3 buts à 0. Le Tout-Puissant Molunge a pris acte de cette défaite, et a promis de faire mieux le samedi 18 novembre prochain, dans son match contre Fc Renaissance du Congo.

Shark XI -Nord Sport FF

Bien avant ce match, il était prévu à 13h, l'entrée en lice de Shark XI contre Nord Sport de Matadi. Shark XI a brillé par son absence pendant que le trio arbitral et l'équipe adverse étaient sur le terrain. Du coup, Shark XI a perdu ce match par forfait. Ici, il y a lieu de noter que Shark XI avait annoncé son retrait de la Linafoot à cause de plusieurs faits d'injustices dont il est victime. Vraisemblablement, il n'a toujours pas trouvé gain de cause en dépit de la grande réunion qui a mis autour d'une table, tous les dirigeants des clubs et le nouveau comité de la Linafoot. C'est une affaire à suivre.

Dcmp a aussi gagné...

Pour rappel, le mardi 14 novembre dernier, les immaculés se sont débarrassés de l'AC Rangers sur le score de 3 buts à 1, avec au passage un triplé de Dago Tshibamba dit «Dembele». Le premier est arrivé à la 12ème après un centre bien dosé par Mukoko Amale. 1-0, c'était le score à la pause. Puis, à la deuxième période, un deuxième but sur pénalty à la 52ème minute. A la 60ème minute de jeu, Mbidi remplace Arsène Zola, un changement qui déstabilise le milieu du terrain du DCMP. Rangers en profite et prend le contrôle du milieu du terrain. Une légère domination mais payante. Car, à la 75ème, sur une contre-attaque, Tuyisila perce la défense des immaculés en éliminant Mukoko Amale grâce à un superbe passement de jambes, et bat Nathan Mabruki, gardien du Dcmp pour la réduction du score. Enfin, à la 8ème, Mbidi se rachète et fait un centre millimétré à Dago Tshibamba pour le troisième but de Dcmp.