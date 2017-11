Afrique: Sommet UA/UE - Le Cesec abrite une réunion préparatoire ce matin

Le conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) abrite ce matin, dans ses locaux au plateau, une réunion préparatoire du sommet UA-UE, prévu les 29 et 30 novembre prochains, à Abidjan. Organisée par le comité économique et social européen et le Cesec de Côte d'Ivoire, cette rencontre réunira plus de 120 participants.

Essentiellement des membres des conseils économiques et sociaux d'Afrique et d'Europe, des représentants d'organisations internationales des deux continents, des responsables d'organisations de jeunesses et autres Ong.

Au cours d'une conférence de presse, qu'il a co-animée mardi, au Cesec, avec Jean-François Valette, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Charles Koffi Diby, président de ladite institution, a indiqué que plusieurs questions sont au menu de la réunion de ce jour.

« Ce sera l'occasion pour nous, de nous accorder sur un certain nombre de sujets et nous allons par la suite, soumettre nos propositions, aux Chefs d'État, pour qu'ils en fassent cas, au cours du sommet », a-t-il souligné.

Au nombre des principaux thèmes qui seront abordés au cours de cette journée d'échanges, figurent selon le président du cesec, la contribution des acteurs socio-économiques aux futures relations UA-UE, l'éducation, les innovations dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire pour transformer l'Afrique, les stratégies au bénéfice des jeunes et le renforcement de compétences, le développement des économies vertes.

« Toutes les thématiques qui concernent les relations entre l'ue et l'Ua seront abordées au cours de cette réunion. Nous sommes certes des organes consultatifs, mais nous voulons être, en plus, des caisses de résonnance pour nos gouvernements », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l'ambassadeur de l'union européenne en Côte d'Ivoire, a souligné que la réunion de ce matin fait partie des éléments importants qui serviront de boussole au sommet des Chefs d'État.

Il a en outre rappelé que cette réunion est la 4e du genre. Son organisation en Côte d'Ivoire confirme, selon lui, l'excellence des rapports entre le Cesec et le comité économique et social européen.