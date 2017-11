Sénégal: Récupération du plastique - Proplast industrie lance son label « social plastic label Recuplast »

Avec ce label social plastic, Proplast industrie va installer 240 points de collecte de déchets à travers l'ensemble du pays. Ces points vont permettre à Recuplast d'acheter les déchets plastiques aux ménages, les recycler et revendre les produits finis qui sont constitués de poubelles, de bassines, de pelles, de chaises à ces mêmes ménages. Ce qui, dit Macoumba Diagne, va permettre de lutter contre la prolifération des déchets et créer des emplois pour des milliers de jeunes à travers tout le pays.

« On communique désormais sur Recuplast en tant que Social plastic label parce qu'il matérialise toute la filière de la collecte jusqu'à la distribution du produit fini. Vous consommez votre produit, vous venez dans un point Recuplast on vous achète ça et après on vous revend un produit Recuplast recyclé. Ainsi, l'Etat ne va plus voir des déchets dans la rue », informe M. Diagne.

