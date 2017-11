Ile Maurice: Vidéo de Soodhun - «Mo pa pran lord ar Pravind Jugnauth, mo ti bisin démaské» dit Xavier Duval

Xavier-Luc Duval répond aux interrogations quant à ses motivations à remettre à des journalistes de «l'express» la vidéo où l'on entend Showkutally Soodhun proférer des propos à relent communal. «Kan monn gagn sa kaset la, eski mo bizin al donn sa boug la ? Mo pa pran lord ar li», déclare le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) en faisant allusion à Pravind Jugnauth. «Mo ti bizin démaské.»

Le chef des bleus participait à un congrès de son parti à résidence Père Laval à Quatre-Bornes ce mercredi 15 novembre. La veille, en réponse à la Private Notice Question, Pravind Jugnauth avait mis en doute les motivations de Xavier-Luc Duval dans l'affaire de cette vidéo. «Was it to stir up communal tension in the country? I wonder why he could not have gone to the police or come to me.» Des internautes aussi avaient critiqué Xavier-Luc Duval pour son choix de se tourner vers la presse plutôt que vers la police.

«Mo pa fer confians lapolis. Ou rentré victim ou sorti coupab», rétorque Xavier-Luc Duval. Il fait ressortir qu'il est fier d'avoir fait son travail. «Ki sa servi leson a tou ki bann racis.»

Lors de ce congrès, le leader de l'opposition a ciblé à la fois Pravind Jugnauth et Showkutally Soodhun. «Sa Premié minis la pa konn nanien. Li bous so néné pou li pa senti puanter. Soodhun pa kapav prend avion mé pran jet. Kout Rs 3 million pou vinn tousel dan enn avion. Sa kas ti kapav donn miserab. Ki sane la inn paye sa? Ki toi tone donne en retour Showkut? Valises cash, Axcel Chenney inn filmé, sa aussi Premié mins pa koné», a-t-il avancé en faisant référence à l'émission de Menteur Menteur sur les valises de Showkutally Soodhun.

Aurore Perraud a également commenté les propos sectaires de l'ex-vice-Premier ministre. «Kan monn ekout bande sonore la, mo pa kapav explik zot ki quantité laraz monn gagné et monn dir mo pa pou kilé mo pou met ar zot. Se ki PMSD pé rod construire pou sa pays la sé ene nation morisienn.» Et de philosopher : «Sa ki na pa touy nou ran nou pli for.»

L'ancienne ministre a aussi évoqué les précédentes alliances du PMSD. «Noune sey Ramgoolam et so generation fail. Noune sey Jugnauth et so generation fail. Xavier futur Premié minis. Kan ou vot Dhanesh Maraye ou pé vote Xavier Luc Duval Premié minis.»

Dhanesh Maraye a lui aussi pris la parole. Le candidat des bleus à la partielle du 17 décembre promet que s'il remporte ce siège de député, la première chose que le parti fera sera d'aborder la question de sécurité. «Nou pou mette CCTY et travay ar lapolis.»

Le deuxième problème auquel il compte s'attaquer est l'embouteillage et la pollution. Il veut, dit-il, faire de Quatre-Bornes un exemple en matière de propreté. Il souhaite aussi faire d'elle une ville touristique. «Pa vote nou zis pou al assiz dans Parlement mé vot pou nou pou ki nou travay.»