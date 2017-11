Ile Maurice: La CNT inaugure un nouveau bureau à Ebène

Ça roule pour la Compagnie nationale de transport (CNT). Cette compagnie de transport public dispose depuis, ce mercredi 15 novembre, au NG Tower à Ebène, d'un nouveau Corporate Office, où les membres de son conseil d'administration peuvent désormais se rencontrer dans un cadre moderne.

Les rencontres entre les syndicats de la CNT et la direction se feront au même endroit. Le ministre des Infrastructures publiques et du transport intérieur, Nando Bodha, qui a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux ce mercredi a lancé également le nouveau site Web de la CNT et ainsi que le nouveau logo. «Le Corporate Office de la CNT à Ebène est tout un symbole car cet endroit est connu comme le passage de la canne à sucre à l'informatique», a observé le ministre.

Un surplus de Rs 87 millions

Ce fut l'occasion pour le président de la CNT, Ashvin Gokhool, d'annoncer que la compagnie a réalisé un surplus de Rs 87 millions pour l'année financière se terminant au 30 juin 2017. Une situation qui a été rendue possible grâce à la décentralisation des activités, l'utilisation des autobus qui consomment moins de carburant et la réduction du coût d'achat des pièces de rechange. Le ministre des Infrastructures publiques et du transport intérieur a, pour sa part, déclaré qu'il fera de sorte à ce que les travailleurs soient récompensés pour les résultats financiers de la CNT.

Quid des projets ? Les dépôts d'autobus de Bonne-Terre et de Forest-Side notamment seront rénovés, souligne Ashvin Gokhool. Le gouvernement chinois, a ajouté le président de la CNT, fera une donation de 28 autobus à plancher rabaissé à la compagnie très prochainement.

Dans le cadre de la mise en chantier du Metro Express, trois nouvelles routes de la CNT seront opérationnelles, a annoncé le General Manager de la CNT, Hoolash Lochee. Elles sont d'abord Curepipe-Saint-Pierre via Vacoas et Gentilly, ensuite Curepipe-Saint-Pierre via Vacoas et Bois-Cheri Road et enfin Bord-Cascade-Saint-Pierre jusqu'à Cascavelle.

Nando Bodha a déclaré qu'il sait que les travailleurs du transport ont exprimé des appréhensions par rapport au sort réservé à leur emploi avec l'avènement du Metro Express. «Le Cabinet a mis sur pied un comité interministériel présidé par le Deputy Prime minister. Ce comité se réunira vendredi pour mettre en place un plan avec l'objectif de rediriger les routes afin qu'il n'y ait pas de licenciement», a-t-il fait remarquer.

En ce qui concerne les marchands d'Arab Town, le ministre a dit que le comité se penchera sur la question ce vendredi. «La CNT sera appelée à l'avenir à être le new national network du pays», a-t-il indiqué. En dernier lieu, il a affirmé que Rs 50 milliards seront investies pour alléger la décongestion routière durant les cinq prochaines années.