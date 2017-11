Togo: La Cour constitutionnelle congolaise prend des leçons de démocratie au pays

Les championnats nationaux de première et deuxième divisions vont démarrer effectivement le 18… Plus »

L'universitaire rappelle les modificiations constitutionnelles qui ont permis au président Kabila père de faire sauter le verrou de la limitation de mandat présidentiel en 2002. "On se souvient aussi de la façon rocambolesque avec laquelle le président actuel du Togo est arrivé au pouvoir en 2005. Ou de son poste de ministre, il passe député, après il devient président de l'Assemblée nationale, puis président de la République. Et tout ça, en une seule nuit", rappelle-t-il, estimant donc que le Togo n'est pas un exemple à suivre.

La cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo (RDC) n'est en fait que très récente. Ce n'est qu'en 2015 que le pays s'est doté de l'institution. Ainsi, ses membres effectuent périodiquement des missions d'études ou d'informations auprès des cours constitutionnelles d'autres pays, dans le but de renforcer leurs capacités et de s'inspirer d'autres expériences. Des visites ont déjà eu lieu en Allemagne, en Belgique, en France, au Maroc, en Suisse ou encore au Bénin. Même si le Professeur Jean-Pierre Mavungu, membre de la cour constitutionnelle de la RDC à la tête de cette mission n'a pas voulu se prononcer, les médias togolais raportent que le choix d'une visite au Togo s'est fait d'après "la qualité des relations entre le Togo et la RDC depuis plusieurs décennies".

