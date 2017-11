Des dizaines d'exposants marocains ont pris part à la troisième édition du Salon "Made in Morocco",… Plus »

La Coordination Rdr de la région de la Mé voudrait louer la grande sagesse et l'intelligence éclairée du Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire qui lui ont permis de répondre de manière appropriée aux différents défis corporatistes et sociaux », conclut la déclaration.

« La Coordination Rdr de la région de la Mé a suivi avec beaucoup d'inquiétudes les différents remous sociaux, et les revendications corporatistes, convaincue que seuls le dialogue social et la préservation du climat de paix pouvaient permettre à notre pays de connaître un développement harmonieux.

La Coordination Rdr de la région de la Mé se réjouit de voir reconnus les efforts inlassables du Président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement de la Côte d'Ivoire et le bonheur des Ivoiriens, et surtout pour les nombreuses actions initiées dans cette région.

Elle invite les organisateurs de cette cérémonie à prendre les mesures idoines pour une organisation inclusive et efficiente à la hauteur de l'esprit de fraternité, de rassemblement et de concertation que requiert cet hommage au Président de la République », souhaite-t-il.

« La Coordination du Rdr de la Mé dénonce donc cette manœuvre, contraire à l'esprit du Rhdp et aux recommandations du président Henri Konan Bedié et du Président de la République, Alassane Ouattara, sur la nécessité du renforcement du Rhdp, de la cohésion nationale, de la réconciliation et du don de soi.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.