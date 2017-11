Angola: Le cycle combiné de Soyo reçoit du gaz du pays LNG

données techniques indiquent que ce processus de production d'énergie réduit les émissions de gaz à effet de serre et promeut la diversification de la matrice de la production d'électricité nationale, outre compenser la réduction de l'énergie produite dans les centrales hydroélectriques au cours de la saison sèche et d'assurer la continuité et la fiabilité du service.

Il a informé que deux autres machines sont déjà prêtes à être mises en service, n'attendant que l'achèvement des lignes de transport de gaz pour commencer avec les tests. Pendant ce temps, les deux dernières turbines (six machines au total) prévues dans le projet sont en cours d'assemblage sur le site, et les travaux doivent être terminés d'ici la fin de l'année.

