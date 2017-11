Angola: La police nationale renforce la patrouille de proximité

Luanda — La police nationale (PN) se concentrera sur la patrouille de proximité dans le pays, principalement à Luanda, une stratégie visant à garantir le droit de la population à la sécurité publique.

Conseil consultatif élargi du ministère de l'Intérieur

Selon le ministre de l'Intérieur, Ângelo Veiga Tavares, cette hypothèse vise à donner forme à la mise en place à la loi 07/16, sur l'organisation et le fonctionnement des commissions des résidents, pour la mise en œuvre du service de surveillance communautaire.

"Nous avons besoin d'une police plus proche des citoyens et respectée par eux, avec une capacité préventive et réactive adéquate, moderne et adaptée à la réalité de chaque moment", a dit le gouvernant à la cérémonie d'ouverture du Conseil consultatif extraordinaire de la police nationale.

Il a déclaré que les citoyens ont besoin d'une police plus vigoureuse dans la lutte contre la criminalité, mais aussi du respect des droits de l'homme, ainsi que d'un contrôle accru des frontières nationales pour lutter contre l'immigration clandestine.

Ângelo Veiga Tavares comprend que la population doit participer activement à sa propre sécurité, aspect qui ne doit pas être confondu avec l'accomplissement de la justice par les propres mains.

Il a informé que les postes de police et les commissariats devraient être renforcés par le transport et les communications, car ils ont une interaction plus directe avec la population.

Durant deux jours, le Conseil Consultatif élargi Extraordinaire de la Police Nationale fait le point sur la situation de la sécurité publique dans le pays des neuf derniers mois et la présentation du plan de sécurité pour la période des fêtes.