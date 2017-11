Congo-Brazzaville: ZES - La Turquie s'intéresse à Pointe-Noire

Le Congo et la Turquie sont liés par la coopération bilatérale. Ces dernières années, les deux pays ont renforcé leurs relations. Comme en témoignent quelques réalisations du côté congolais, dont la construction du Centre international des conférences de Kintélé et le projet de réalisation de la cité gouvernementale en plein cœur de Brazzaville.

« Nous avons évoqué certains secteurs dans lesquels évoluent les hommes d'affaires turcs, en particulier l'industrie agroalimentaire et le textile. Je me suis renseigné sur le dossier, qui a d'ailleurs beaucoup évolué. Je vais informer notre gouvernement, qui va intéresser les hommes d'affaires », a fait savoir le diplomate turc.

A en croire l'exécutif, il est attendu de la ZES de Pointe-Noire, au-delà des activités industrielles, commerciales et logistiques, la création de 100 000 emplois directs et indirects. Ce projet est assorti de la construction d'un port minéralier, qui sera la seconde plateforme portuaire maritime de la capitale économique congolaise.

L'annonce a été faite, le 15 novembre à Brazzaville, par l'ambassadeur de Turquie au Congo, Can Incesu, à l'issue d'un entretien avec le ministre en charge du département, Gilbert Mokoki. « Je suis venu m'informer de l'évolution du projet des ZES, notamment celle de Pointe-Noire, afin de faire un rapport à ma hiérarchie et par là aussi atteindre les hommes d'affaires turcs », a-t-il déclaré.

