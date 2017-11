Afrique: Masa 2018 - Black Panther retenu parmi les 64 artistes

Le slameur congolais a été sélectionné au cours d'une réunion technique du comité artistique international du Marché des arts du spectacle africain (Masa), tenu en septembre dernier, pour participer à la 10e édition prévue du 10 au 17 mars 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La 10e édition du Masa réunira cinquante pays de tous les continents, dont la France, le Canada, la Tunisie, Haïti, Madagascar, Mali, Suisse, Nigeria, Guinée Conakry, Cameroun, Sénégal, Congo, RDC, Côte d'ivoire, etc.

Ce rendez-vous culturel, co-organisé par l'Etat ivoirien et l'Organisation internationale de la Francophonie, sera célébré sur le thème « Quels modèles économiques pour les arts de la scène ? Troupes, salles de spectacles et festivals». Il coïncidera avec le 25e anniversaire de la manifestation au cours duquel une table ronde sera animée par des grands témoins qui rappelleront les enjeux et le contexte à l'origine de la création du Masa en 1993.

Au programme : vingt groupes en musique, huit en danse, huit en théâtre, huit en conte, dix en humour, sept en arts de la rue et trois en Slam. Au total 64 artistes animeront l'évènement durant une semaine.

Le Masa est l'un des plus grands marchés consacrés aux arts de la scène en Afrique.

Qui est Black Panther ?

De son vrai nom Paterne Bouanga Kaba, Black Panther a une licence en administration des entreprises. Artiste professionnel, il découvre le slam en 2011 par le biais de la deuxième compétition interscolaire. Son style assez engagé, mêlant la langue française à des expressions en langues locales, définit son identité artistique.

L'artiste participe à de nombreux festivals, des ateliers de formation ainsi qu'à la création de scènes de slam et à des compétitions de slam Poésie. Il est lauréat de plusieurs compétitions telles du volontariat français, du slam national du Congo en 2015, de la francophonie organisée par l'Institut français du Congo. Vainqueur de l'édition 2015 du Slam national, la même année, Black Panther a représenté le Congo à la finale mondiale lors de la 9e Coupe du monde de slam Poésie à Paris. Sa poésie est une reconnaissance des valeurs africaines, une recherche de négritude, une sauvegarde des valeurs morales et une main tendue à toutes les personnes souffrantes et incapables de se relever. Son objectif est de promouvoir le slam congolais à travers ses œuvres et ses projets.