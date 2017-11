Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger a été reçu le 13 novembre, au palais d'Edmond, à Bruxelles, par son homologue belge. Leur entretien a porté sur les questions d'intérêt commun ainsi que celles d'ordre régional.

A l'issue du tête-à-tête, le chef de la diplomatie congolaise a parlé de l'excellence des relations entre Bruxelles et Brazzaville. « Entre le Congo et la Belgique, il y a de bonnes perspectives de coopération » et les deux pays vont « se déployer pour que cette relation demeure dynamique», a déclaré Jean-Claude Gakosso.

Le ministre a, par ailleurs, indiqué que la situation dans le département du Pool figurait parmi les points abordés avec la partie belge. « Nous avons évoqué la situation dans le Pool et j'ai exposé la position du chef de l'Etat qui a tendu la main au pasteur Ntoumi afin qu'il sorte du bois et revienne à la vie normale. Tout comme j'ai rassuré le ministre Rinders sur le fait que la population regagne déjà les localités et il a apprécié ce climat d'apaisement », a expliqué Jean-Claude Gakosso.

Les discussions entre le Congo et le Fonds monétaire international ont aussi retenu l'attention du ministre belge. Une opportunité ayant permis à son homologue congolais d'évoquer la situation économique et financière actuelle de son pays. Il était en compagnie de Léon Raphaël Mokoko, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo en Belgique.

S'agissant de la situation dans la région des Grands lacs, notamment en République démocratique du Congo et au Burundi, anciennes colonies de la Belgique, Didiers Reynders a jugé opportun d'en discuter avec le Congo, qui joue un rôle majeur dans l'équilibre de la sous-région. « Nous avons salué la publication du calendrier électoral en RDC avec cet engagement d'accompagner ce pays », a fait savoir Jean-Claude Gakosso.

La visite du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger en Belgique intervient un mois après l'entrée en fonction de Léon Raphaël Mokoko.