Cote d'Ivoire: Musique reggae - Général Zep, le lion de la Dance Hall

De passage à Abidjan à la faveur de "Reggae Marcory Festival", l'artiste reggae qui a rendu visite à la rédaction de Fraternité Matin a bien voulu lever le voile sur un pan de sa carrière musicale.

Son reggae, Général Bob Zep Lion le définit comme une musique d'harmonie, de paix, d'amour et de vérité. Des thèmes qu'il décline en des rythmes variés. « Mon reggae est un reggae nouveau et varié. Mon style est une ouverture musicale sur tous les genres.

Tu y trouves du Hip hop, du Roots, de la Dance Hall. C'est pourquoi dans mon équipe je travaille avec des musiciens qui font du reggae, du Jazz, du Blues, du Gospel, pour conserver cette diversité que je défends », explique GBZL.

Auteur, compositeur et interprète, c'est à l'âge de 5 ans qu'il fait ses débuts sur scène avec le groupe de Gospel, Mahaleel, au Grand Théâtre National d'Haïti. Issu d'une famille de musiciens, GBZL, originaire d'Haïti par sa mère et du Nigeria par son père, a été très tôt bercé par le Jazz, le Blues et le Gospel

« J'ai commencé la musique par le Gospel, prolongé par le Hip hop et fini par le reggae. Ma mère qui avait pour idole Arheta Franklin était une grande chanteuse de Gospel. Mon grand-père lui, était violoniste. Mon beau-père, un guitariste chanteur de Blues, adorait écouter Bob Marley et Bary White.

Toutes ces influences musicales ont donc forgé ma fibre artistique qui s'est très tôt dévoilée à l'âge de 5 ans », a confié l'artiste qui, depuis lors, a entamé une longue et difficile carrière qui prend son envol en 1999 lorsqu'il quitte son Haïti natal pour s'installé en France.

Il est présent sur les grands festivals du monde où il partage la scène avec de grands noms comme Zigui Marley et ses frères, Sizzla, Capelton, Alpha Blondy, Mary J Blaje, Wicleaf Jean etc. Le tout couronné par trois albums. D'abord "Dont Stop" en 2009, ensuite "A la croisée des univers" en 2011 et le dernier en date "Etude d'1 K", en 2016.

Cet album de 15 titres montre toute la grande dimension musicale de l'artiste. "Mama I love you", "Vagabond", "Haïti", "Sensation Mystique", "Je chante", et bien d'autres titres confèrent à album sa diversité qui rythme entre reggae, dance hall et hip hop. Le prochain album de GBZL est prévu en 2018. En attendant, il séjourne sur les bords de la lagune Ebrié pour prendre des contacts et tracer le projet d'un grand concert bientôt à Abidjan.