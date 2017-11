Sénégal: Les mines continuent de faire des victimes en Casamance

Sarany Diatta, victime et coordonnateur des activités des victimes de mines dans la région, reconnaît les efforts consentis par l'Etat du Sénégal pour sécuriser la Casamance. Mais celui-ci déplore les manquements et l'absence de programme d'éducation en faveur des populations vivant dans les zones minées:

Barham Thiam assure toutefois que le déminage se poursuit et qu'après un premier moratoire que le Sénégal n'a pas pu respecter, le pays a obtenu un second bail qui court jusqu'en 2020:

"Les superficies soupçonnées minées sont immenses, plus de trois millions de kilomètres carrés. Ensuite, vous imaginez que le déminage demande des moyens financiers assez importants qu'il faut rechercher en plus de l'effort de l'Etat.

Au centre national d'actions antimines du Sénégal (CNAMS), chargé du déminage dans le pays, on explique le retard du déminage par un déficit de moyens et la présence des bandes armées dans certaines zones. Selon Barham Thiam, le directeur du Centre national d'actions antimines du Sénégal (CNAMS), chargé du déminage humanitaire au Sénégal:

Mais ce travail est loin d'être fini et les mines continuent de faire des victimes comme ce fut le cas encore récemment dans deux localités de la région. Plus grave encore, des mines ont récemment été détectées dans des zones déjà déminées ou qui n'ont jamais été minées. Ce qui pourrait laisser redouter de nouvelles poses.

