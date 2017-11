Burkina Faso: Journée de l'intégration du MPIDA - Du sport pour célébrer l'événement

Le Mouvement pour la paix, l'intégration et la démocratie en Afrique(MPIDA), a organisé les 11 et 12 novembre derniers sa journée dite de l'intégration sur le thème : «Civisme et consolidation du dialogue inter-religieux».

Au programme des activités du MPIDA, en collaboration avec la jeunesse de l'arrondissement n°5 de Ouagadougou, de l'aérobic, un match amical entre jeunes chrétiens et jeunes musulmans, un cross populaire à travers les artères de l'arrondissement, une finale de maracana comme clou de la journée. C'est le terrain SCO de Toéyibin qui abrité les activités.

Le président du MPIDA, Mahama Nana avait à ses côtés le parrain Assami Roamba, par ailleurs président de l'EFO, des invités parmi lesquels le Tamsé Naaba, chef coutumier du secteur n°24. Zagalo FC et Wassa-Wassa FC, ont pu se frayer un passage pour la finale du maracana, parmi 20 équipes engagées.

Une finale qui fut âprement disputée en 2 fois 20 mn, avec un bon niveau technique. La formation de Zagalo FC, dès les premiers instants du match, a été réaliste en inscrivant un but par Ibrahim Bikienga, après une construction rondement menée depuis leur camp.

L'équipe de Wassa-Wassa va multiplier les offensives, pour obtenir l'égalisation, mais en vain et ce, jusqu'à la pause. A la reprise, elle jette son va-tout, mais sans succès, l'unique but fera autorité jusqu'à la fin du match, au grand bonheur de Zagalo et ses fans qui jubilent.

Le vainqueur a été récompensé de 75 000 F, un trophée, un ballon, un jeu de maillots, le finaliste malheureux s'est consolé avec 50 000F, un ballon, un jeu de maillots ; il y a eu également des prix spéciaux.

Le président du MPIDA, s'est réjoui du bon déroulement des activités : «Au travers des activités, nous avons voulu sensibiliser les populations, les leaders coutumiers et religieux, à leur rôle dans la conscientisation de leurs communautés respectives, pour un meilleur vivre-ensemble», a-t-il indiqué et d'ajouter que la jeunesse de l'arrondissement n°5, a pris la résolution de ne plus poser des actes d'incivisme.

Le parrain a loué les initiatives très nobles du MPIDA, raison pour laquelle, il a accepté ce parrainage et il s'est dit ému du choix fait sur sa modeste personne.