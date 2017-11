Cote d'Ivoire: Prix Alassane Ouattara - Les lauréats reçoivent leurs chèques

Quarante prétendants sur plus de mille porteurs de projets. Ce sont les lauréats du « Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ». Ces jeunes triés sur le volet se sont distingués par l'innovation, la viabilité et le potentiel de leurs projets en termes de création d'emplois et ont reçu, par conséquent, des chèques d'une valeur cumulée d'environ deux cents millions de FCfa.

La cérémonie de remise des chèques a eu lieu le 14 novembre, à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'Hôtel du district d'Abidjan, en présence du vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan.

C'est à l'issue de plusieurs séries de sélection que les quarante lauréats dont dix-sept filles ont été retenus. Ils ont reçu, chacun, environ cinq millions de francs. Par ailleurs, un super prix et deux prix d'encouragement ont été attribués à des lauréats de l'édition 2016.

Ils ont été récompensés pour avoir porté leurs projets à maturité, après avoir reçu une aide financière, l'année passée. Le super prix s'élève à cinq millions et les deux prix d'encouragement à 2,5 millions de FCfa chacun.

Le vice-Président a indiqué que « Le Prix du jeune entrepreneur émergent Alassane Ouattara » a pour objectif de « promouvoir l'esprit entrepreneurial » et donne aux heureux lauréats l'opportunité de se lancer dans la vie en s'appuyant sur un socle solide, dans une Côte d'Ivoire qui est « une terre d'opportunités ».

Il a affirmé, par ailleurs, que le prix vient apporter une réponse à la problématique du financement qui bride souvent l'énergie des jeunes porteurs de projets. Aussi demande-t-il à ceux qui ont eu cet accompagnement salvateur de travailler avec « abnégation et persévérance » et de prendre pour modèle le Président de la République dont le prix porte le nom.

Sachant que les actes parlent plus que les mots, l'ancien Premier ministre a offert un million de francs au super prix 2016 et cinq cent mille aux deux lauréats du prix d'encouragement 2016. Il a également offert un million de francs à Koné Nilnangnon, major des lauréats 2017.

Quant au gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, il s'est félicité de la présence du vice-Président de la République à la cérémonie de remise des chèques, comme dans les trois éditions précédentes.

Pour lui, Daniel Kablan Duncan, tout comme le Président Alassane Ouattara, est un modèle qui doit inspirer les jeunes.

Il a également félicité les lauréats qui ont choisi « le pari difficile de l'effort », avant de révéler que ceux des éditions précédentes réalisent, aujourd'hui, des chiffres d'affaires cumulés de huit cents millions et ont créé plusieurs emplois directs et indirects.

Pour les éditions à venir, à en croire Robert Mambé, il y aura un plus grand nombre de lauréats parce que des partenaires ont décidé de soutenir son initiative.

C'est le cas de la région d'Ile de France, la région administrative la plus riche de France et l'une des plus importantes d'Europe qui se propose de former des jeunes ivoiriens dans le cadre ce prix.