Togo: Résolution de la crise politique du pays, quel rôle pour l'Allemagne?

L'Allemagne, ancienne puissance coloniale, jouit d'une bonne renommée et est même considérée comme un partenaire privilégié. Du côté togolais, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères l'a souvent rappelé comme lors d'une interview au mois d'août dernier : " le Togo et l'Allemagne sont très liés de par leur histoire" disait-il.

Face à la persistance de la crise, l'Union européenne, les Nations unies et les ambassades de France, des États-Unis et d'Allemagne se sont dits favorables aux mesures d'apaisement annoncées par le gouvernement du Togo.

Le Togo vient de sortir d'une nouvelle vague de manifestations. L'opposition et l'ONG Amnesty International dénoncent la réaction des services de sécurité accusés d'avoir réprimé des marches à Sokodé et à Bafilo, deux villes du nord du pays.

