Sénégal: Les chantiers du Pôle urbain de Diamniadio réalisés à 80 %

La future cité administrative de Diamniadio sera constituée de sièges de ministères, de la Cité du savoir, de résidences universitaires et d'infrastructures culturelles et touristiques.

Les responsables de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, et ceux des chantiers de l'Université Amadou-Mahtar-M'Bow et de la cité administrative de Diamniadio ont également reçu la visite de M. Kanté.

Le taux d'urbanisation est passé de 15 % dans les années 1950 à plus de 30 % maintenant, a-t-il affirmé, sur la base de statistiques fournies, selon lui, par l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Il n'y a pas de défaut de paiement, il y a des lenteurs sur les plans administratif et technique", a précisé M. Kanté à la fin d'une visite des chantiers du Pôle urbain de Diamniadio, une ville située à une trentaine de kilomètres à l'est de Dakar.

