Burkina Faso: Xe édition des UACO - Une exposition pour valoriser le savoir-faire des acteurs de la communication

Pour le ministre de la Communication Rémis Fulgance Djandjinou, la communication est un secteur porteur en termes de création d'emplois et d'innovation. « Nous avons des acteurs au niveau de la presse conventionnelle, mais également tous ceux qui accompagnent cette presse comme les fournisseurs d'accès internet et de matériaux divers. D'où l'importance que nous accordons à cette exposition», a-t-il indiqué. Le ministre du Commerce s'est dit, par ailleurs, satisfait à l'issue de la visite des stands car, a-t-il souligné, au bout de la chaîne, son ministère accompagne les opérateurs économiques dans l'acquisition des équipements de communication.

Selon la vice-présidente du comité d'organisation, Hortense Marie Marthe Zida/Kankyono, cette exposition avant l'ouverture officielle de l'évènement, a pour but de «renforcer l'esprit» de sa thématique. Il s'agit, a-t-elle ajouté, par cette exposition, de permettre aux opérateurs intervenant dans le domaine de la communication et des TIC « d'avoir de la visibilité».

La Xe édition des Universités africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO) se tient, du 16 au 18 novembre 2017 à Ouagadougou, sous le thème : «Médias sociaux et formation des opinions en Afrique». En prélude à ce rendez-vous, le ministre en charge du commerce, Wenceslas Stéphane Sanou, en compagnie de son homologue de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, a ouvert une exposition de matériels, d'équipements et de services de communication et des TIC, hier mercredi 15 novembre 2017, à Ouagadougou.

Le ministre en charge du commerce, Wenceslas Stéphane Sanou accompagné de son homologue de la communication, Rémis Fulgance Dandjinou, a ouvert une exposition de matériels, d'équipements et de services de communication et TIC, le mercredi 15 novembre 2017 à Ouagadougou.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.