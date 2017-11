Burkina Faso: Terrorisme - L'Union européenne déploie son matériel d'intervention

L'Union européenne, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina Faso (PARSIB), a remis le mercredi 15 novembre 2017 à Ouagadougou du matériel de protection et d'équipements d'intervention au ministère de la Sécurité.

Suite à la première attaque terroriste à Ouagadougou en janvier 2016, les autorités burkinabè avaient demandé à leurs partenaires un soutien pour lutter contre la menace.

Cet appel a été attendu par l'Union européenne (UE). En effet, l'institution a remis, dans le cadre du Projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure au Burkina Faso (PARSIB), du matériel de protection individuelle et d'équipements d'intervention tactique au ministère de la Sécurité.

Un échantillon a été présenté aux médias, hier mercredi 15 novembre 2017, au camp de la Compagnie de républicaine de sécurité (CRS) de Ouagadougou.

Le matériel est composé, entre autres, de boucliers balistiques, de casques balistiques, de gilets pare-balles, des menottes en plastiques et en acier, des sacs à dos médicaux, des lampes torches, des échelles tactiques et des outils de communication (radio, camera).

A cela s'ajoutent des casiers de rangement et du matériel pour défoncer des portes sécurisées. Selon le chef de la section Gouvernance et sécurité et secteur privé de l'Union européenne au Burkina Faso, Thomas Huyghebaert, cette dotation, d'une valeur de 300 millions de francs CFA, va permettre de renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure en matière de lutte contre l'insécurité et le terrorisme.

Invite à suivre l'exemple de l'UE

A l'écouter, cette acquisition n'est pas la première et ne sera pas la dernière. « Elle fait suite à une remise de véhicules tout-terrain à l'occasion du lancement de la Brigade anti-terroriste.

Un deuxième lot de matériels composé de lunettes de vision nocturne et de grenades incapacitantes est attendu d'ici fin décembre », a-t-il relevé. Le représentant de l'UE a aussi indiqué qu'en plus des équipements, des formations seront dispensées aux bénéficiaires ainsi que des exercices tactiques pour une meilleure utilisation du matériel.

Une nouvelle bien appréciée par le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, qui a traduit la reconnaissance du gouvernement à l'Union européenne. Il a déclaré que ce matériel est destiné aux Brigades anti-terroristes et aux Unités spécialisées de la police et de la gendarmerie nationale.

« Nous avons exprimé nos besoins et l'Union européenne nous a répondu favorablement. Nous sommes en train de réunir ainsi les éléments qui vont nous permettre d'être prêts pour parer à toutes éventualités et intervenir de façon plus efficace », a-t-il rassuré.

Pour ce faire, il a instruit la hiérarchie de la Sécurité à affecter le matériel aux bénéficiaires dans de meilleurs délais. « Il s'agit d'un équipement non létal, nous allons maintenant prospecter des partenaires pour renforcer notre armement », a-t-il poursuivi.

A cet effet, le ministre a invité les bonnes volontés à suivre l'exemple de l'UE car, a-t-il souligné, dans le domaine de la lutte contre l'insécurité, une aide n'est jamais de trop.