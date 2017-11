Burkina Faso: Motion de destitution du maire de l'arrondissement 3 - Il faut authentifier les procurations ( Rabi Yaméogo, porte-parole des manifestants)

Ces militants et sympathisants des partis politiques composant le conseil municipal de l'arrondissement 3 contestent les procurations de vote utilisées le 6 novembre 2017 pour destituer Raïnatou Ouédraogo /Sawadogo de son poste de maire. Le 6 novembre, explique Rabi Yaméogo, porte-parole des manifestants, le haut-commissaire a convoqué une session pour l'examen de la motion de défiance déposée contre le maire. A l'issue de cette session, celui-ci a affirmé l'existence de procurations, chose qui participe à la destitution du maire. Selon ses explications, 12 conseillers sont restés loyaux au maire et aucun d'eux n'a signé une quelconque procuration.

Cette marche, au départ, semblait un fiasco aux yeux de certains manifestants en raison de la faible mobilisation. Mais au fur et à mesure que les minutes s'égrainaient, la place se remplissait. Le beau temps qu'il fait à cette période de l'année a dû maintenir beaucoup au lit. La preuve, c'est vers 9h que l'on a enregistré le plus de monde. Dans les rangs, des hommes de médias se demandaient si tout le monde avait été convié à la même heure. « Nous sommes là depuis 7h et nous ne voyons personne. Qu'est-ce qui se passe ? Nous nous sommes trompés de lieu ou quoi ? » demande un confrère, tout furieux. Vu le nombre de journalistes et l'absence remarquée de militants du parti du Lion, une dame s'inquiète. « Les journalistes ne font que venir et nous ne sommes pas nombreux », lance-t-elle. Désemparée, elle ajoute : « Les gens sont probablement fatigués de tout ce qui se passe à l'UPC. »

Face à la motion de destitution déposée contre le maire Raïnatou Ouédraogo de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, les militants et sympathisants de l'UPC se sont rendus le 15 novembre 2017 au haut-commissariat pour exiger l'authentification des procurations de vote visant la destitution du maire. Pour eux, tant que les procurations ne seront pas rendues publiques et leur authenticité prouvée, ils les tiendront pour responsables de tout ce qui adviendra à l'arrondissement.

