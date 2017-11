Afrique de l'Ouest: Développement communautaire - L'exemple de l'Anader

Des dizaines d'exposants marocains ont pris part à la troisième édition du Salon "Made in Morocco",… Plus »

Contre le paludisme, l'Agence a distribué un million de moustiquaires, en plus de la sensibilisation ; laquelle a également concerné la tuberculose et la fièvre Ebola, même si pour cette maladie, aucun cas n'a été déclaré en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, 15000 orphelins et enfants vulnérables du fait du Vih-Sida ont été pris en charge à travers des soins médicaux, des soutiens alimentaires et scolaires.

Depuis 1999, en plus de ses activités de conseil et d'assistance agricole, l'Anader, avec un dispositif couvrant plus de 8400 villages ivoiriens, « se préoccupe de l'état de santé des exploitants agricoles », explique son directeur général, Dr Sidiki Cissé. Pour atteindre ses objectifs, l'Anader, très proche du monde paysan et rural, a bâti une stratégie de mobilisation communautaire autour de ces pandémies.

Depuis le 14 novembre 2017, s'est ouvert dans la ville historique de Grand-Bassam, le premier forum régional sur la capitalisation et la valorisation des Interventions à base communautaire (Ibc) et de l'utilisation des Tic dans le secteur de la santé dans l'espace Cedeao.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.