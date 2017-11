Burkina Faso: Lutte contre le diabète - Promouvoir le sport au quotidien

A l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, la coordination du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles a animé une conférence de presse, le mardi 14 novembre 2017, à Ouagadougou pour mieux faire connaître les facteurs de risques du mal et les mesures de prévention.

Chaque 14 novembre est célébrée la Journée mondiale de lutte contre le diabète. L'édition 2017 s'articule autour du thème : «Les femmes et le diabète, notre droit à une bonne santé».

A cet effet la coordination du Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles (PNMNT) a convié la presse le 14 novembre en vue de mieux faire connaître la maladie ainsi que des mesures de prévention.

«Le diabète est l'une des maladies chroniques non transmissibles caractérisée par une production insuffisante d'insuline par le pancréas et/ou une utilisation incorrecte par l'organisme de l'insuline qu'il produit», a défini le coordonnateur du PNMNT, Dr Paulin Somda. Il a distingué plusieurs types de diabète.

Le diabète de type 1 ou encore diabète juvénile caractérisé par une production insuffisante d'insuline (5 à 10% des cas), le diabète de type 2 résultant d'une mauvaise utilisation de l'insuline est la plus répandue au monde avec environ 95% des cas et apparait après 40 ans.

A ces types s'ajoutent le diabète gestationnel qui se caractérise par une hyperglycémie apparaissant pendant la grossesse et d'autres types spécifiques peu fréquents (transition entre normalité et diabète).

Selon lui le diabète est la deuxième principale maladie non transmissible, après celles cardiovasculaires, responsables de 80% des décès dus aux MNT et il constitue le motif de plus en plus fréquent de consultation au pays des Hommes intègres.

Dr Somda a précisé que le taux de prévalence au Burkina Faso est de 4,9% au sein de la population avec une prévalence plus élevée chez les femmes (10,3%), d'où l'importance du thème. «Au premier trimestre de 2017, 3095 cas de diabète ont été notifiés dans les CM, CMA, CHR, CHU et 517 cas dans les CSPS», a relevé Dr Paulin Somda.

De ses explications, il est ressorti que les facteurs de risque non modifiables sont l'hérédité, l'âge et le sexe et ceux (facteurs modifiables) sur lesquels l'on peut agir efficacement pour la prévention de la maladie sont la mauvaise alimentation, le surpoids, l'obésité, l'hypertension artérielle, le manque d'activité physique et la sédentarité.

Le coordonnateur a, de ce fait, invité les populations à équilibrer leur alimentation et à pratiquer le sport (trois séances de 30 mn minimum par semaine) et aussi faire contrôler régulièrement leur glycémie.

«Il faut consommer de tout et en quantité raisonnable ce, en fonction des besoins du corps et exercer une activité physique régulièrement pour permettre au corps d'absorber le trop plein de calorie», a-t-il lancé.

«Prévenir vaut mieux que guérir! Il ne faut pas attendre d'être diagnostiqué diabétique avant de se mettre au sport», a insisté Dr Somda. Quels sont les signes annonciateurs du diabète ? Le coordonnateur du PNMNT a répondu que les symptômes sont une soif intense, l'envie fréquente d'uriner, la fatigue, une vision floue...

«Mais pour savoir si l'on a la maladie il faut se faire dépister», a-t-il indiqué. Pour ce qui concerne le traitement du diabète, il a fait savoir qu'il est spécifique à chaque type de diabète et qu'il faut en plus de la prise des médicaments, modifier son mode de vie à savoir, éviter la sédentarité, l'abus d'alcool, le stress et respecter les mesures diététiques.

«Il faut avoir un apport calorique adapté, supprimer les sucres d'action rapide, maintenir les aliments de base et manger à des heures régulières», a détaillé Dr Somda.

Par ailleurs, il a indiqué que le programme envisage de renforcer les acquis et de relever de nouveaux défis en matière de lutte contre la maladie au Burkina Faso. Il a cité, entre autres, la promotion du dépistage de masse, l'élaboration d'un plan stratégique de lutte contre le diabète.