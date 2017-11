Cote d'Ivoire: Fiscalité/Prix de transfert en CI - Attention aux idées simplistes, après les nouvelles obligations en matière fiscale

interview

Dr. Noël-Faustin Kouamé, Juriste et universitaire, Responsable de la Ligne régionale Prix de transfert du Cabinet Bilé-Aka, Brizoua-Bi & Associés explique les enjeux et les clivages fiscaux soulevés par l'article 15 de l'Annexe fiscale à la Loi n°2016-1116 du 08 décembre 2016, portant Budget de l'État pour l'exercice fiscal 2017.

Le législateur fiscal a instauré une nouvelle obligation fiscale qui pèse désormais sur les entreprises multinationales qui réalisent leurs activités sur le territoire de Côte d'Ivoire. Quelles sont les entreprises qui appartiennent au périmètre d'application de cette nouvelle règlementation fiscale ?

A priori, les personnes concernées par l'obligation déclarative sur les prix de transfert sont les entreprises installées en Côte d'Ivoire et qui ont des liens, notamment capitalistiques avec des entreprises situées hors de Côte d'Ivoire et avec lesquelles elles réalisent des transactions. En pratique, cette définition fait plutôt allusion aux relations de capital existant entre des sociétés membres d'un groupe multinational. Néanmoins, une telle approche pouvant être rédhibitoire, l'administration fiscale semble se référer à une notion plus globalisante, celle « des entreprises associées ou ayant des liens de dépendance avec des entreprises situées hors de Côte d'Ivoire ». Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la première fois, depuis plus d'un demi-siècle, que le concept d'entreprises associées ou placées sous la dépendance ou possédant le contrôle, fait l'objet de définition.

Sont considérées comme associées ou comme ayant des liens de dépendance, dans les cas suivants : soit l'une détient directement ou indirectement par personne interposée, des parts dans le capital social de l'autre ou y exerce en fait un pouvoir de décision. Soit ces entreprises sont placées l'une et l'autre dans l'hypothèse ci-dessus décrite, vis-à-vis d'une même tierce personne. Soit encore ces entreprises appartiennent toutes les deux au même groupe de sociétés sans être placées dans aucune des hypothèses précédentes.

Cette définition semble d'une grande simplicité mais, à l'expérience des faits, elle pourrait être source d'une étrange complexité et poser plus de questions qu'elle n'en règle.

Quel est le seuil de participation dans le capital d'une société par une autre, de nature à déclencher l'obligation déclarative en matière de prix de transfert ? Une détention symbolique correspondant à 1% des parts de la société suffit-elle ?

Nous en doutons évidemment, en l'absence du pouvoir de contrôle que pourrait avoir un tel associé ultra-minoritaire. La question que l'on est en droit de se poser est celle de savoir s'il faille se fier au critère de participation de 10% prévu à l'article 22 du Code général des impôts (Cgi), applicable aux sociétés mères. La question reste posée et ne peut recevoir de réponses radicales, sauf à mettre en corrélation le pourcentage de participation et le pouvoir de contrôle ou la faculté de décision que l'associé (ou société mère) pourrait exercer au sein de l'entreprise cible.

Que revêt la notion d'exercice d'un pouvoir de décision au sein d'une entreprise ?

En l'absence de précision du Code général des impôts, le réflexe du juriste est de se référer au Droit commun, c'est-à-dire à l'Acte Uniforme Révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt économique (Gie) qui prévoit que « le contrôle d'une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. » Il précise également qu'« une personne [... ] morale est présumée détenir le contrôle d'une société: Lorsqu'elle détient directement ou indirectement ou par personne interposée, plus de la moitié des droits de vote ; lorsqu'elle dispose de plus de la moitié des droits de vote en vertu d'un accord ou d'accords conclus avec d'autres sociétés. »

Il en résulte que l'importance du contrôle doit être appréciée non pas en fonction de la participation dans le capital social mais en fonction des droits de vote. Quoi de plus normal ! Quand on sait que l'expression du suffrage participe des droits politiques. N'est-ce pas en vertu de cette prérogative que l'associé prend part à la vie sociale, qu'il s'agisse du choix des organes de direction, du vote des dividendes ou de l'information sur l'évolution des affaires sociales ?

Au contraire, la participation dans le capital n'est que l'expression, au sens stricto sensu, de la vocation des associés au partage des bénéfices. Si cette présomption de contrôle nous semble a priori justifiée, elle n'est cependant pas à l'abri de critiques, notamment quant au seuil de détention des suffrages. En le portant au-delà de « la barre fatidique » de 50% des droits de vote, le législateur de l'Ohada fait ainsi preuve de grande rigueur, là où l'administration fiscale semble plus libérale.

Existe-t-il un cadre légal qui règlemente formellement les activités des groupes de sociétés, au sens des prix de transfert en Côte d'Ivoire ?

Il est permis de penser que le législateur Ohada, en se contentant de définir simplement le groupe, a jugé plus prudent d'en fixer les limites au plan juridique, de crainte, sûrement, d'enfermer une réalité polymorphe dans un cadre légal trop rigide où les inconvénients l'emporteraient sur les avantages escomptés. En effet, le groupe de sociétés peut être comparé à « un organisme vivant » dont la géométrie est en perpétuelle évolution qui suppose une grande souplesse dans les relations internes. On conçoit ainsi que l'absence d'un statut d'ensemble participe probablement au dynamisme économique des groupes.

Ce dynamisme économique des groupes de sociétés multinationaux n'aura-t-il pas pour effet de durcir le régime applicable en matière de prix de transfert? Et en quoi consistent les liens de natures diverses qui peuvent caractériser l'appartenance à un groupe multinational ?

Effectivement ! La dépendance de droit ne constituant pas un critère exclusif du lien d'appartenance à un groupe multinational, l'administration fiscale estime que l'existence d'un lien de dépendance peut également résulter de situations de fait, indépendamment de tout lien juridique ou capitalistique entre les entreprises en présence. Différents cas peuvent se présenter.

Lorsqu'une entreprise ivoirienne est liée par un contrat avec une entreprise étrangère qui lui impose les prix pratiqués entre elles; lorsqu'une entreprise ivoirienne et une entreprise étrangère utilisent le même nom commercial et ont recours aux mêmes représentants et se partagent les commandes recueillies par ces représentants; lorsqu'une entreprise ivoirienne fabrique des biens sous une marque détenue par une entreprise étrangère sans contrat de licence et que l'entreprise étrangère achète la totalité de la production de l'entreprise ivoirienne et intervient dans la gestion et la commercialisation à des clients indépendants dans le pays où elle est implantée, des produits fabriqués en Côte d'Ivoire.

L'existence de la dépendance de fait se caractérise donc par la capacité d'une des entreprises en présence d'imposer à l'autre entreprise des conditions économiques dans leurs relations commerciales, qui n'auraient pas pu l'être dans le cadre de rapports entre entreprises indépendantes.

Que vous inspire finalement cette référence à la dépendance économique dans le cadre de l'obligation déclarative en matière de prix de transfert ?

On s'aperçoit que l'administration fiscale procède par un faisceau d'indices pour déterminer l'existence de la dépendance de fait, au sens des prix de transfert, de manière à forger un sentiment fort de lien entre les entités économiques, qui s'apprécient à chaque cas d'espèce, avec le recours fréquent des facteurs tels que la détention de droits incorporels, l'intérêt pour chaque société au montage d'évasion fiscale, la présence de conditions contractuelles, dérogatoires du droit commun, les relations d'affaires privilégiées entre les deux entreprises, etc.

La dépendance de fait trouve son fondement dans les conventions fiscales conclues par l'État de Côte d'Ivoire qui définissent des entreprises associées comme « des entreprises qui sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes ».

On pourrait se demander, à l'analyse du fondement de la dépendance de fait, si celui-ci ne légitime pas d'une certaine manière l'immixtion de l'administration dans la sphère contractuelle.

Compte tenu de l'importance des conséquences fiscales, liée à l'absence de déclaration des prix de transfert par des sociétés faisant partie du périmètre d'application de cette obligation, il est fort regrettable que l'administration fiscale n'ait pas donné une définition plus précise de cette notion. Sans aucun doute, la dépendance de fait ou économique va engendrer des situations d'insécurité en matière fiscale, dommageables pour les entreprises et même pour l'administration fiscale.

À y regarder de près, plus des deux tiers des entreprises opérant en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'économie formelle, et qui exercent des activités de sous-traitance avec des groupes multinationaux, pourraient également être amenées à s'adonner à ce rituel en matière de prix de transfert, des temps nouveaux.