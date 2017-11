Afrique: Africa Fintech Forum - Une aubaine pour investir en Afrique

Selon Alex Séa, directeur d'Idea Africa, par ailleurs promoteur dudit forum, l'Africa Fintech Forum est une réponse au vaste champ d'opportunités qu'offre la finance digitale.

L'Africa Fintech Forum est le premier forum en Afrique de l'ouest dédié à la finance digitale, l'insurtech, la regtech, la blockchain, au mobile money et mobile banking.

Sous l'impulsion de l'agence conseil et recherche en intelligence Idia Africa , les acteurs clés du système financier et les principales fintech en Côte d'Ivoire et en Afrique seront réunis pendant 2 jours à Abidjan les 18 & 19 Décembre prochain pour débattre autour de différentes thématiques actuelle: Fintech, transfert de fonds, mobile bank, l'assurance santé connectée, le e-commerce, le financement participatif ou crowfunding, le bitcoin ect. Avec au menu, des panels de haut niveau avec des experts internationaux, des keynotes, des stands d'expositions, des concours pitchs, rencontres B to B, Hackaton, Dating, Talks ainsi qu'un Award de distinction etc.

"Le continent africain semble avoir entièrement adopté les services et produits du mobile money de sorte que l'Afrique subsaharienne à elle seule est aujourd'hui le premier marché des services financiers sur mobile. Par ailleurs, c'est tout le secteur financier et bancaire qui est révolutionné. Cela a favorisé l'inclusion financière de dizaines de millions d'africains. En Afrique, La fintech, c'est plus de 50% des 270 offres de mobile banking commercialisées dans le monde, 134 millions de comptes actifs répertoriés en 2017 dont plus de 84 millions en Afrique subsaharienne".

Prenant le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, Alex Sea indique que la finance digitale est devenue un levier de l'inclusion financière. "A l'heure actuelle, c'est près de 42 827 points de mobile money installés sur tout le territoire et plus de 12 845 970 comptes mobile money. En milieu rural, le niveau d'adoption du mobile money est de 26%. Il est hausse par rapport à celui des zones urbaines 22%.

C'est donc là un secteur en pleine croissance qui offre de nombreuses opportunités", dira-t-il. Avant d'inviter les acteurs internationaux, régionaux, et nationaux de tout l'écosystème africain de la fintech, l'insurtech, les influenceurs, les leaders, les professionnels et les experts. Ce sera également plus de 3 000 participants attendus, dont 200 CEO et près de 120 fintech venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie.