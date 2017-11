Burkina Faso: Fédération Wallonie-Bruxelles - Dix projets retenus pour 2018-2022

Nous prenons donc l'engagement, en fonction des moyens disponibles, de renforcer la présence des écoles de formation et des festivals amis du FESPACO comme celui de Namur et Mons pour cet anniversaire », a expliqué l'administratrice générale de la Wallonie-Bruxelles internationale.

Il s'agit, en 2018, de la célébration des 20 ans de coopération entre les deux parties, l'organisation d'une mini-édition du FESPACO à Bruxelles et en Wallonie et les 20 ans de l'existence du Centre national de presse Norbert-Zongo (CNP/NZ). « Pour 2019, c'est toujours le FESPACO qui sera mis à l'honneur car cette jeune institution fêtera ses 50 ans.

« Nous avons en commun beaucoup de choses à partager dans tous les domaines de la coopération et avec l'espoir et le souhait que les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays iront en se raffermissant », a souligné le SG du ministère en charge des affaires étrangères.

Les résultats auxquels ils sont parvenus, a-t-il dit, traduisent l'exemplarité des liens d'amitié et de solidarité entre les deux gouvernements. A la partie Wallonie-Bruxelles, il a traduit sa gratitude pour avoir pris en compte les priorités du Plan national de développement économique et social (PNDES) dans le choix des projets.

Aux dires du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, Dieudonné Désiré Sougouri, ce sont les secteurs inhérents à l'eau, l'environnement, la santé, la coopération culturelle et la protection des droits humains qui sont concernés dans le nouveau programme.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.