Cote d'Ivoire: Marathon international d'Abidjan - Justin Foami pour la 2è fois

« Il faut des moments comme ça. Nous sommes avec le peuple. Nous mangeons les mêmes choses, faisons les mêmes choses. Pour mieux servir, il faut un esprit sain dans un corps sain. Nous n'avons donc pas d'autres choix que de faire le sport. Ce marathon est l'occasion de montrer notre ville et notre pays sur un autre angle », a affirmé Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Économie numérique, de la Poste et de la Communication, qui a pris part à cette course.

Au niveau des 3Km, chez les Hommes, Premier, Kouassi Koffi Yves de la Côte d'Ivoire (13,20), deuxième, Kouadio Abondante Pierre (Ci) en 13,20 et Koné Stéphane de la Côte d'Ivoire (13,21). Chez les Dames, les Ivoiriennes, Adegite Béatrice, première (17,10), Bakayoko Maimouna deuxième (17,37) et Kouadio Akissi, troisième (17,48).

Au niveau du semi-marathon (21km Dames), les vainqueurs sont Kra Djenebou (Ci), première en 1h37min53s. Cupers Dorothée (Belgique), deuxième en 1h38min05s et Henini Alexandra de la France, classée troisième (1h46min29s). Chez les hommes, Ousseini Mahamadou (Niger), premier (1h19,35), Yao Kouassi Germain (Ci) deuxième (1h19,52) et Fofana Siaka (Ci) troisième en 1h22,54.

