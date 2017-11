Cote d'Ivoire: Boundiali - Les recettes du conseil municipal en hausse

Les recettes municipales de la mairie de Boundiali sont en hausse. Le recouvrement, au 30 septembre, est de 208 millions (208.082.190) fcfa contre 370 millions prévus. Soit un taux de recouvrement de 56%.

Boundiali : Les recettes du conseil municipal en hausse

Le point a été fait, le 10 novembre dernier, au cours de la 3ème session ordinaire du Conseil municipal, dans les locaux de la mairie de ladite localité, en présence du sous-préfet, Yao Kouassi.

A cette occasion, le maire Lassina Konaté, qui avait à ses côtés, ses adjoints et ses 31 conseillers, a salué le bond qualitatif enregistré. « Les performances financières pour le 3ème trimestre de l'exercice 2017 sont assez encourageantes.

Cela est lié à la réorganisation des services, aux campagnes de sensibilisation des administrés et au plan de motivation des agents », s'est-il félicité. Tout en invitant les uns et les autres, à garder le cap pour favoriser la réalisation de plusieurs autres infrastructures socio-économiques au profit des populations. Notamment des travaux de construction de 40 magasins au marché de la ville et d'un centre commercial de 30 magasins ; de 3 écoles primaires de 6 classes à Bélé extension 2, à Tiogonan extension 3 et 4 ainsi que de 3 écoles primaires de 6 classes à Bélé extension 2 et d'un abattoir moderne.

L'équipe municipale a également décidé de mener des travaux de reprofilage lourd et de l'ouverture des voies de la commune, des travaux d'électrification des villages de Toubougou, Samorosso, Gnagnon et Nondara en lampadaire solaire et de l'achat d'un tracteur multi-fonctionnel. La municipalité envisage aussi l'équipement du carrefour Total en feux tricolores ; l'aménagement d'espaces verts et de reboisement ; la réhabilitation des cantines des écoles primaires Nondara, Tiogonan extension, Bakary Dao et Soma ; la réhabilitation du stade municipal et l'aménagement d'une gare routière internationale. Le budget prévisionnel de 651,673 millions F cfa sur le fonds d'investissement 2018-2020 a été adopté pour l'exécution desdits chantiers. « Vu nos entrées, vu nos capacités de recouvrement, nous ne pouvons pas prendre des engagements pour 1 milliard Fcfa », a-t-il affirmé.

Cependant, au niveau de la salubrité urbaine, le maire et sa municipalité ont déploré le déversement des ordures dans la rue. Autre attitude dénoncée par le maire, la paralysie des services municipaux par des agents contractuels non concernés par les grèves de leurs camarades non payés par les mairies pendant la crise de 2002 à 2010 et le refus de certains opérateurs économiques de payer leur contribution au développement communal.

Au nom du préfet de région, Gueu Gombagui, le sous-préfet central Yao Kouassi a adressé le satisfecit du corps préfectoral au maire et à son équipe pour le « travail remarquable » abattu à travers la hausse des recouvrements. « Un grand effort a été fait quand on connait la mentalité de nos populations qui sont réticentes à payer les taxes. C'est pourquoi, je voudrais féliciter le maire pour le travail remarquable qui a été fait. Je voudrais dire aux administrés que la mairie ne peut rien faire sans l'implication des populations. En fait, c'est sur la base de ce que chacun apporte que la mairie fait des réalisations. Si les administrés ne contribuent pas, la mairie ne pourra rien faire. Je leur demande d'aider le maire à faire leur bonheur », a mobilisé le "commandant" de Boundiali.