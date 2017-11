Maroc: La sidérurgie joue un rôle majeur de sous-traitance pour des secteurs essentiels pour le pays

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

L'événement vient créer des passerelles d'échange et d'écoute entre l'ensemble des décideurs, publics et privés, et des parties prenantes concernées. Cette quête de performance s'explique aussi par la volonté des professionnels de monter en compétitivité pour mieux affronter les aléas du marché national et des cours des matières premières.

Selon Louali, c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet "Steel Impulse", une initiative comportant une étude lancée en septembre dernier et une plateforme de réflexion et de sensibilisation auprès des parties prenantes du secteur de l'industrie.

Face aux enjeux en termes de performance et de rayonnement du Royaume à l'international, l'ASM continue à œuvrer pour l'émergence d'un environnement favorable à l'investissement et à l'essor des industries locales, a-t-il dit.

Dans le cadre du Plan d'accélération industrielle, a-t-il relevé, le ministère a également mis en place un ambitieux plan de développement pour le secteur des industries mécaniques et métallurgiques (IMM), totalisant 13.340 engagements de création d'emplois par les professionnels du secteur et ciblant trois enjeux clés par la mise en place d'écosystèmes performants dédiés.

Il s'agit notamment des infrastructures, du BTP, de l'énergie et des industries de transformation, en particulier l'automobile, l'aéronautique, le poids lourds, le ferroviaire et la construction navale, a-t-il énuméré.

