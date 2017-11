Maroc: La SAMIR désespérément entre le marteau et l'enclume

Le cinquième sommet entre l'Union africaine (Ua) et l'Europe est prévu les 29 et 30 novembre 2017 à… Plus »

Une question qui n'a toujours pas trouvé de réponse : qu'à-t-on, fait et que fera-t-on pour reclasser, sans beaucoup de dommages, ces mêmes employés dont l'Etat a pris sur lui de payer les salaires ? Y a-t-il un projet de formation de ces derniers à d'autres métiers que le leur ? Y a-t-il un projet de reclassement et de réhabilitation du site de la SAMIR afin qu'il puisse accueillir de nouvelles activités génératrices d'emplois ? Qu'a-t-il été concrètement fait pour toutes les familles qui vivaient de la simple présence du raffineur dans leur ville ? Qu'est-ce qui a été fait pour combler le vide laissé par la raffinerie dans une ville qui fut quasiment dépendante d'elle ? A ces questions s'ajoute une autre, attend-on vraiment mesurer les conséquences de la fermeture de la société sur les recettes de la ville ?

On l'aura compris, la question est donc loin d'être totalement réglée et le sort d'une ville, en l'occurrence Mohammédia, demeure ainsi suspendu à ce qui adviendra.

Selon la MAP, le ministre a indiqué que les employés reçoivent leurs salaires par priorité, conformément aux articles 1241 et 1242 du Code des contrats et des obligations ainsi que des accords de joint-venture (les articles de 504 au 510 du Code civil).

A cet effet, soulignons qu'Aziz Rabbah a confirmé que le gouvernement veillait contre toute logique économique et budgétaire et pour des raisons strictement sociales au versement des salaires de l'ensemble des employés de la SAMIR depuis la faillite du raffineur, suite à une levée partielle de la saisie conservatoire sur tous les comptes de la raffinerie par le service des douanes.

Il faut d'abord rappeler que le Maroc ne pourra plus disposer d'un outil aussi stratégique que fut cette raffinerie. En plus, de cela, se pose toujours la question non moins importante des réserves stratégiques du pays en hydrocarbures que le raffineur maintenait à trois mois de consommation nationale. Sans compter la question du personnel et des emplois indirects que la SAMIR avait permis de créer autour d'elle et du prélèvement incontournable sur le budget de l'Etat de salaires qu'elle ne devrait pas verser.

Ces derniers auraient permis de renforcer la compétitivité, de dépasser les situations de monopole et de réduire les risques de domination du marché par un seul acteur économique, a-t-il expliqué dans un message lu en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Le déficit causé par la fermeture de la Société des marchés de production et de distribution des produits pétroliers (SAMIR) a été comblé, selon le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah.

