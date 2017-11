Afrique: L'uvulectomie traditionnelle, une des pratiques médicales et culturelles les plus curieuses

Près de 70 Etats membres et 181 sections constituent le regroupement des parlementaires du Club des gentlemen qui… Plus »

D'autres recommandent des programmes de formation et, dans certains cas, le recyclage des médecins traditionnels afin d'améliorer leurs pratiques et protéger des vies.

Par ailleurs, certains groupes ethniques d'Afrique perçoivent l'uvulectomie traditionnelle uniquement comme une pratique d'ordre curatif, destinée « aux enfants et aux adultes, pour le vomissement, la diarrhée, l'anorexie, le rejet du lait maternel par les bébés, le retard de croissance et la fièvre ».

Ces médecins traditionnels « travaillent [également] comme coiffeurs, se servent d'une faucille, et pratiquent d'autres procédures telles que l'incision et le drainage d'abcès, la circoncision, et l'extraction dentaire ».

Des recherches médicales révèlent que cette pratique est courante au Niger, au Nigéria (au sein de différentes ethnies, notamment les Peuls et les Zarmas), en Tanzanie, en Éthiopie, en Érythrée, au Kenya, en Sierra Leone et dans le Maghreb, pour ne citer que ceux-là.

Cette pratique a fait l'objet de recherches médicales approfondies visant à examiner et à comprendre son existence et sa fréquence.

