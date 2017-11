Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Sécurité, ministre d'Etat, Simon Compaoré, a bouclé sa tournée à Bourzanga le mardi 14 novembre dernier. C'est une population fortement mobilisée qui l'a accueillie dans ladite localité.

Cette rencontre avec la population tenue à la mairie de la commune de Bourzanga visait à lui témoigner le soutien du gouvernement face à l'attaque perpétrée le lundi 6 novembre contre la Brigade territoriale de la Gendarmerie, mais surtout à rassurer la population sur les mesures sécuritaires entreprises.

Depuis le lundi 13 novembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, et le ministre de l'Education nationale et de de l'alphabétisation, Jean Martin Coulibaly, ont entrepris une tournée dans les zones de la province de Soum qui ont été affectées par le terrorisme.

Après Baraboulé, Diguel, Tongomael, Mentao, la délégation gouvernementale a bouclé sa tournée à Bourzanga. En effet, la commune de Bourzanga est une commune de la province du Bam qui fait frontière avec la province de Soum.

Victime de multiples menaces terroristes en mars 2017, la commune de Bourzanga a enregistré une attaque qui a ciblé la Brigade de Gendarmerie et ce, durant la nuit du lundi 6 au mardi 7 novembre dernier. Heureusement, il n'y a eu ni de blessé ni de perte en vie humaine, mais seulement des objets incendiés et deux motos emportées.

C'est donc à cette occasion que les ministres Simon Compaoré et son collègue Siméon Sawadogo, les députés de la région, le gouverneur Nandy Somé/Diallo et les chefs des services de la région sont venus non seulement témoigner leur soutien à la population, mais aussi leur apporter le réconfort et l'assurance quant à leur sécurité.

«L'évènement qui s'est produit à Bourzanga ici nous prions Dieu qu'il ne se reproduise plus. Et j'ai espoir qu'il ne se reproduira plus grâce à la cohésion et la paix. Nous sommes venus au nom du président du Faso et du Premier ministre et de tout le gouvernement vous saluer et vous féliciter.

Nos félicitations, parce qu'il pouvait avoir des pertes en vie humaine, mais grâce à Dieu il n'y a pas eu de mort. Donc, on doit remercier Dieu, car il est dit dans les Saintes écritures que l'épreuve est inévitable mais si l'épreuve arrive, Dieu l'allègera. Nous saluons également les forces de l'ordre, car c'est à travers ces récentes attaques qu'on a su que nos forces de l'ordre sont utiles », a justifié le ministre de la Sécurité.

Il faut noter que la commune de Bourzanga est vaste mais les forces de l'ordre ne disposent pas de moyens suffisants. Dans l'optique de renforcer la sécurité dans la localité, le ministre de la Sécurité a adopté des mesures concrètes en dotant la police et la gendarmerie non seulement d'un véhicule et de quatre motos, mais aussi en instaurant des patrouilles sur toute la commune. Le ministre appelle les fonctionnaires qui avaient déserté les lieux à rejoindre leurs services, car, dit-il, «les moyens sont disponibles et les patrouilles seront multipliées pour assurer leur sécurité. Tout ce que nous pouvons, nous le ferons».

Il a aussi invité la population à plus de cohésion et à la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité. La population était visiblement réconfortée après la rencontre, grâce aux mesures sécuritaires qui ont été prises, car depuis l'attaque du 6 novembre, tout fonctionnait au ralenti.