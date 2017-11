Mali: 33 milliards de FCFA mobilisés pour financer près de 1100 PME-PMI

Le Fonds de Garantie pour le Secteur Privé du Mali (FGSP-SA) a mobilisé 33, 4 milliards de F CFA au profit de 1 086 entreprises du secteur privé malien.

Il compte beaucoup sur les banques dont six sont déjà actionnaires pour dépasser ce niveau de ressources dans un bref délai au vu de leurs capacités financières et du besoin de PME-PMI. C'est ce qui ressort de la rencontre entre cette structure et les patrons des banques, le mercredi au Maeva.

Plusieurs patrons de banques et des établissements financiers étaient présents à cette rencontre dont l'Administrateur Directeur général de la BIM-sa Groupe Attijariwafa Bank, Assen Ouastani et son adjoint Dioukhamady Kéïta, le Directeur général de la BMS-SA, Babaly Ba, les Directeurs généraux de Ecobank, de Coris Bank, de la BCI, de la BCS-Mali etc ainsi que les présidents du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly et de la CCIM, Youssouf Bathily.

Dans son mot de bienvenue au nom du président du Conseil d'administration du FGSP, Ibrahim Ag Nock, par ailleurs Directeur général de l'ANPE, l'une des entreprises actionnaires du Fonds, a remercié ces responsables de banques et d'établissements financiers pour leur forte présence témoignant ainsi de l'intérêt qu'ils accordent au Fonds qui est un mécanisme approprié pour le financement des PME-PMI.

Il a ajouté que le FGSP a fait beaucoup de chemin, mais que beaucoup reste à faire. D'où cette rencontre pour recueillir les suggestions des uns et des autres pour améliorer le service.