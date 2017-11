Mali: Transport fluviale - Les acteurs des pays sans littoral coordonnent leurs actions

Quelle stratégie pour les pays sans façade maritime ? Cette interrogation était au centre de la 4ème réunion des pays sans littoral.

Cette rencontre s'est tenue le jeudi 9 novembre 2017 à Bamako, sous la présidence de M. Ervé Sébastien Ilboudo, Président de l'Association des acteurs du secteur des transports dans les pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (ATPSL/AOC), non moins président des chargeurs du Burkina Faso, en présence de Ousmane Babalaye Daou, Président du Conseil malien des chargeurs.

Cette réunion avait pour but de coordonner les actions des transporteurs des pays qui n'ont aucun accès à la mer. Selon M. Ervé Sébastien Ilboudo, après que les différents pays du littoral aient été durement éprouvés par les aléas climatiques et les crises politico-économiques et sociales, l'association a vu le jour en octobre 2007. Il a rappelé qu'à sa création, l'association avait comme membres : le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais aujourd'hui, elle a enregistré de nouveaux adhérents: le Tchad et la Centrafrique.

Il a en outre précisé que la réunion statutaire entre dans un cadre de concertation, de mise en cohérence des politiques et stratégies et de défense des intérêts et droits de tous les pays sans façade martine. « Cette réunion est une très belle occasion pour partager les expériences et les difficultés des pays membres afin de faire face aux nombreux défis à relever », a-t-il dit.

Quant à Ousmane Babalaye Daou, Président du Conseil malien des chargeurs, il dira que les échanges permettront d'aboutir à des conclusions rentables pour tous les associés. Par ailleurs, il estime que les objectifs de l'ATPSL/AOC sont clairs, c'est à dire l'instauration d'un cadre de concertation sur les transports et la logistique pour la promotion du commerce extérieur des pays sans littoral de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il a souhaité que cet objectif soit réalisé.

A l'issue des travaux, les participants ont formulé des recommandations. On a noté, entre autres, la mise en place d'un secrétariat permanent, la recherche de ressources additionnelles pour le bon fonctionnement de l'association, la promotion de l'association.