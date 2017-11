Ile Maurice: Remaniement ministériel - La nomination de Roubina Jadoo-Jaunbocus fait sourciller

Sur le sol, au moins une vingtaine de chiens et une centaine d'oiseaux morts. De pauvres petites bêtes qui… Plus »

Dans son entourage, on laisse entendre que c'est une digne récompense pour celle que l'on qualifie de battante. Selon ses proches, l'avocate, qui a adhéré au parti soleil en 2007, est une défenseur des causes nobles. Elle accède donc au poste de ministre de l'Égalité du genre. «Elle a toujours oeuvré pour le social», confie-t-on. L'ancienne PPS s'est fait connaître lors des municipales de 2012, où elle obtient le poste de conseillère de la capitale.

Quant à Roubina Jadoo-Jaunbocus, dans le supplément «drogue», il est dit qu'elle a demandé à rencontrer, en une seule journée, un certain nombre de détenus condamnés pour trafic de drogue. Elle se serait rendue à 39 reprises à la prison de Beau-Bassin. La députée s'était alors défendue face à la presse en répliquant : «Je me suis rendue en prison en tant qu'avocate. Où vais-je rencontrer mes clients incarcérés sinon ?»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.