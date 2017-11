Madagascar: Trophée des As 2017 - Ultime sélection à Imerinkasinina

C'est parti. L'édition 2017 de la course cycliste dénommée Trophée des As qui va se courir les 24 et 25 novembre d'Ambohimangakely à Imerinkasinina aura un intérêt particulier.

Elle constituera l'ultime sélection pour les coureurs malgaches qui espèrent avoir une place dans la liste des participants à la XIVe édition du Tour cycliste international de Madagascar (TCIM).

Au niveau des coureurs, la préparation est maximale pour tenter de gagner le titre 2017 de ce Trophée des As et ainsi avoir déjà un pied en équipe nationale. « On se rapproche à grand pas de la tenue du TCIM 2017. Après avoir gagné la grande course de Tanà il y a deux semaines, je suis quasiment prêt pour refaire un autre succès .On aura pratiquement le même itinéraire que durant la course de Tanà et comme il s'agit d'une course de côte avec une arrivée en hauteur, j'ai une sérieuse carte à jouer », témoigne Emile Randrianantenaina, coureur du club FCSA et deux fois vainqueur du TCIM.

Le samedi 24 novembre sera réservé à la course contre la montre individuelle du côté du by-pass tandis que le dimanche 25 novembre concernera la course en ligne de 140km sur la route nationale numéro vers Imerinkasinina.

Après ce Trophée des As, une dernière course de mise en jambes avant le TCIM 2017 se déroulera du côté d'Ilakaka avec la tenue de la première édition du Grand Prix d'Ilakaka le décembre.

« L'équipe nationale qui participera au TCIM du 7 au 17 décembre sera connue après la tenue du Trophée des As. Il y aura quand même une deuxième course qui est le Grand Prix d'Ilakaka qui est sponsorisé par le groupe Sri-lankais Sedeed Jem Palace. Il se fera au fil des années. C'est un Open ouvert à tous les coureurs et si jamais il y a un ou quelques coureurs qui se distinguent, la liste des engagés malgaches au TCIM sera modifié. J'annonce déjà ici, que nous aurons la participation des coureurs du Sri Lanka que nous allons inviter spécialement à prendre part au TCIM », rappelle Jean Claude Relaha, président de la fédération malgache de cyclisme, qui a pu avoir l'autorisation d'organiser le TCIM 2017 de la part du ministère de la Jeunesse et des sports.

« Pour rassurer les sponsors du TCIM, nous avons rencontré le ministère de la santé et nous avons vu ensemble les préventions à prendre contre la peste durant toute la durée de l'évènement », termine Jean Claude Relaha