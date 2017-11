Cameroun: Cuisine italienne - Une semaine gourmande en préparation

Du 20 au 26 novembre prochain, les saveurs de ce pays seront à déguster à Yaoundé.

Une deuxième édition de la « Semaine de la cuisine italienne dans le monde », tout aussi appétissante se profile. Au Cameroun, elle sera célébrée du 20 au 26 novembre prochain, avec aux manettes l'Ambassade d'Italie à Yaoundé. « La famille, la gastronomie, l'art de la cuisine, la convivialité sont très importants pour le peuple italien. Un peuple assez ressemblant au peuple camerounais pour la joie de vivre et la valorisation de l'amitié », révèlent les organisateurs. Selon eux, la cuisine italienne est simple, méditerranéenne et très saine. Son secret ? Un mélange de protéines, de légumes et... beaucoup d'amour.

Des délices que les palais curieux n'hésiteront pas à tester à la faveur de l'événement. Bien qu'il soit possible de les explorer au quotidien. « Au Cameroun aujourd'hui, nous avons quelques restaurants italiens et même non italiens qui proposent des mets typiques comme les pâtes, les pizzas, lasagnes... De nombreuses familles camerounaises, elles-mêmes, consomment chez elles ces plats. La production industrielle des pâtes au Cameroun confirme cette tendance », rappelle-t-on du côté de l'organisation. A l'honneur durant cette semaine italienne, la pizza Margherita, qui tire son nom de la Reine Margherita di Savoia. La légende raconte que pendant ses vacances à Naples en 1889, qu'elle dégusta avec son mari, le Roi Umberto I, une pizza concoctée par un pizzaiolo renommé, Don Raffaele.

La recette à base de basilic, mozzarella, tomates et son goût extraordinaire leur a tant plu qu'ils ont adopté cette pizza aux couleurs du drapeau italien « vert blanc rouge ». Des histoires comme celle-là animeront cette deuxième Semaine. Mais pas que. Suite au succès de la première édition en 2016, pour cette deuxième édition, le nouvel Ambassadeur de la République d'Italie au Cameroun, Marco Romiti et son équipe, ont multiplié les activités pour toucher différents secteurs. Une conférence de presse sera donnée ce lundi 20 novembre à 11h à l'Ambassade pour dévoiler le calendrier des activités. Egalement au menu, des repas dans les restaurants italiens, la promotion dans les supermarchés partenaires, un cooking show chez Broli, une projection de films, une soirée italienne ainsi qu'un brunch au Hilton Hôtel.