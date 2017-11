Cameroun: Le Quotidien de l'économie - En mode relookage

Le « journal de valeur ajoutée» a revu la configuration de ses pages depuis le 18 septembre dernier.

Une nouvelle Une, une nouvelle maquette, un nouveau logo, de nouvelles couleurs. Voilà à quoi ressemble désormais le journal « Le Quotidien de l'économie » qui apparaît relooké depuis le 18 septembre dernier dans les kiosques. Le journal de Thierry Ekouti vit désormais une nouvelle ère pour mieux aguicher les lecteurs. « La première maquette avait déjà fait trois ans et nous avons pensé qu'il était temps de faire quelques modifications en redimensionnant les rubriques de manière à permettre aux abonnés d'avoir une fluidité de lecture, et à nos journalistes de pouvoir travailler par secteur et de manière plus dynamique », explique Thierry Ekouti, directeur de cette publication spécialisée.

Le nouveau visage présent douze pages avec un contenu plus dense et innovant. Dès la « Une », la mue est perceptible. Le nouveau logo est passé du pourpre au blanc sur une forte trame rouge. On ne saurait ne pas spécifier l'un des changements majeurs de cette nouvelle maquette : la disposition des cahiers thématiques ayant fait la spécificité de cette publication, ces trois dernières années. Ils ont été remplacés par une double page intitulée « Grand angle ». Celle-ci se veut unique et instructive.

Cette rubrique fait la part belle aux reportages, aux enquêtes et aux analyses croustillantes dans un domaine spécifique (économie, banque et finances, actualité générale, économie numérique). « Nous souhaitons que le citoyen camerounais loin d'avoir les faits uniquement, puisse être à même de les comprendre et ce, jusqu'au moindre détail », confie Parfait Siki, directeur des rédactions. Au rang des changements, de nouvelles rubriques. « Économie » qui traite l'actualité économique au quotidien, « Business » qui parle de la vie des entreprises et la rubrique « Décideurs » qui présente les acteurs du secteur économique. L'équipe avoue que le but visé n'est plus seulement d'informer mais d'allier information et plaisir au fin de s'arrimer à la modernité.