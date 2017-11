Cameroun: Dédicace - Le livre de ceux qui osent

Sylvain Ahanda et Cyrille Ayissi ont récemment dévoilé à Yaoundé leur œuvre « Tout est possible pour toi maintenant ».

« Agis en harmonie avec ta pensée pour obtenir les résultats que tu désires, Tout Est Possible (TEP) ». Ce sont là les grandes lignes de l'ouvrage intitulé, « Tout est possible pour toi maintenant », de Sylvain Ahanda et Cyrille Ayissi. Une expérience personnelle a conduit les deux auteurs à publier cet ouvrage qui s'inscrit dans la philosophie de la connaissance de soi. Cette sorte de guide pratique a pour but d'aider le lecteur à entretenir une pensée positive et propose une démarche pratique autour d'actions constructives qui le mèneront au succès.

Le livre a été dévoilé le 18 octobre dernier au cours d'une cérémonie de dédicace à l'Institut français du Cameroun à Yaoundé, en présence d'enseignants, d'étudiants et d'hommes des médias. L'ouvrage rédigé par deux psychologues de métier invite les lecteurs à comprendre que rien n'est impossible lorsqu'on a la volonté de réussir. Mais, les auteurs indiquent que, pour atteindre ses objectifs, il faut s'armer de cinq clés qu'ils proposent dans leur œuvre de 114 pages.

Notamment « Connais-toi toi-même », « Maîtrise ton monde intérieur », « Eduque ta pensée », « Libère ton potentiel » et « Reste dans l'action continue ». « Il est nécessaire de méditer, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de s'écouter », a conseillé Sylvain Ahanda. Fondu dans la philosophie, la psychologie et la spiritualité, « Tout est possible pour toi maintenant » a été publié aux Editions Vision océan bleu, il y a quelques mois. La préface est signée du Pr. Mathias Eric Owona Nguini, socio-politologue.