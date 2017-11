Cameroun: Coton Sport de Garoua - Le flou

Sur les raisons de cette démission, l'ancien PCA reste évasif. Il parle notamment des problèmes internes au club pour justifier son retrait. Mais selon des informations puisées à bonne source, la démission d'Oumarou Hamaselbe serait liée à des problèmes de leadership. En effet, la dernière Assemblée générale ordinaire de Coton Sport de Garoua organisée le 17 août dernier avait consacré la mutuelle des agents de la Sodecoton comme unique actionnaire du club. Cependant, les organes créés par ce changement du top management présentaient une sorte de bicéphalisme à la tête du club. En plus du conseil d'administration composé de 12 membres qui fixe les orientations et valide les budgets, un bureau exécutif a été mis en place pour représenter le club dans tous les actes de la vie civile.

