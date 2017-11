Cameroun: Unité nationale - Les symboles de la consolidation

Le magazine « RDPC Culture » du secrétariat à la culture du Comité central du parti revisite ces lieux historiques du Cameroun.

La dernière livraison du mois de novembre de « RDPC Culture magazine », publication du secrétariat à la culture, à l'éducation et à l'environnement du Comité central du RDPC, fait un zoom sur les symboles de l'unité. A la Une, « Nos monuments qui nous parlent ». C'est le grand dossier du magazine. Sur 14 pages, l'on présente le monument de la Réunification érigé à Yaoundé en 1972 et celui des Cinquantenaires de l'indépendance et de la réunification inauguré en 2014 à Buea, par le président de la République, Paul Biya.

Entre les lignes, l'on peut lire que ces deux symboles « incarnent notre identité nationale, exaltent notre fibre patriotique et notre profond attachement au vivre ensemble scellés par les pères fondateurs de notre pays ». En clair, « RDPC Culture magazine », rappelle que ces œuvres d'art, au-delà de leur beauté, sont des lieux d'histoire et de mémoire, qui scellent le caractère un et indivisible du Cameroun. A côté de ce dossier fédérateur, le magazine bilingue du secrétariat à la culture, à l'éducation et à l'environnement du Comité central parle d'autres évènements majeurs. .

Il s'agit par exemple de la participation du chef de l'Etat, président national du RDPC, aux travaux de la 72e Assemblée générale des Nations unies à New York, en septembre dernier. Ou alors, la réception offerte par le couple présidentiel aux médaillés des compétitions sportives internationales. Par ailleurs, plusieurs pages sont consacrées aux chantiers qui sortent de terre, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 (CAN 2019).