Cameroun: Sud - Ebolowa prie pour les soldats morts

Ebolowa (Mvila)-Ils sont nombreux, tous grades confondus, éléments de nos forces de défense, qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour préserver l'intégrité territoriale du Cameroun, dans la guerre contre Boko Haram.

Ils sont morts au combat lors des accrochages directs et attaques kamikazes ou encore suite à des explosions de mines et engins explosifs. Certains ont combattu le bon combat de par le monde, pour la sauvegarde de la paix. Mardi dernier, en présence du gouverneur Félix Nguélé Nguélé, leurs familles, les autorités judiciaires, municipales, traditionnelles et de nombreux amis se sont joints à leurs camarades d'armes de la garnison d'Ebolowa, autour du général de brigade, Joseph Nouma, commandant la 11e Brigade d'infanterie motorisée (11e BRIM) et commandant la place d'armes, pour une célébration inter-religieuse, organisée à l'aumônerie militaire.

Il était question, au cours de cette célébration, de rendre hommage, dans la prière et le recueillement, à ces fils de la nation qui ont donné leur vie, pour la défense du Cameroun et la sauvegarde de la paix partout dans le monde. Le général de brigade Joseph Nouma a précisé le contexte de la célébration. Celle-ci, a-t-il soutenu, vient à la suite du discours du président de la République, chef des armées, du haut de la tribune de la 72e Assemblée générale des Nation Unies. Paul Biya, a-t-il rappelé, avait alors souligné les actions du Cameroun en faveur de la paix dans le monde.

Des actions qui vont jusqu'au sacrifice de la vie. Il est ainsi du devoir des vivants de rassembler la troupe, pour lui transmettre certaines valeurs, à l'instar du vivre-ensemble et du pardon, sans lesquelles, « le commandement incarné au quotidien perdrait son humanisme». Les ministres de culte des différentes obédiences religieuses, conduite respectivement par l'Imam Oumarou Baba Nga, adjoint de l'Imam de la mosquée centrale d'Ebolowa, pour les musulmans, les révérends pasteurs Alain-Jean Ze Etoua de l'Eglise presbytérienne camerounaise, et Pierrot Archival Mvo'o de la Native Baptist Church (NBC) qui, autour de Mgr Philippe Alain Mbarga, évêque du diocèse d'Ebolowa, ont souligné combien « ces soldats morts pour la patrie et pour la paix ne sont pas morts ».

Ils sont dans la félicité, leur mort n'ayant été qu'un passage à la... vie, comme le dira Mgr Philippe Alain Mbarga. La célébration inter-religieuse a été l'occasion de répondre à un devoir de solidarité, un devoir patriotique, avec une pensée pour ceux qui se soucient de défendre la nation et la patrie jusqu'au sacrifice de leur propre vie.