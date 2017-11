Cameroun: Jason Black - Le passionné de l'animation

Après avoir imprimé ses marques à Canal 2, il a déposé ses valises à Vision 4 comme animateur.

Jason Black fait partie de ceux qui nous réveillent en douceur le matin. L'animateur vedette et présentateur de Canal matin a fait ses débuts en tant que journaliste. Mais l'amour pour l'animation sera le plus fort. « Tout animateur peut devenir journaliste mais c'est très difficile pour un journaliste de faire de l'animation », confie-t-il. Rencontré dans les locaux de télévision Vision 4, l'actuel animateur producteur de cette chaîne de Tv garde fière allure. Veste bleue-marine à deux boutons, pantalon jeans noir assorti à sa chemise, il nous balade dans son univers, le temps d'un petit voyage entre le quartier Nsam et la poste centrale. « J'ai toujours été passionné du micro.

Tout petit déjà, je rêvais d'en tenir un. Et mon père sans le savoir a fait grandir cette passion en moi. J'étais amoureux des faits divers que je lisais dans les journaux qu'il ramenait à la maison. Le déclic est parti quand il m'a offert un poste radio-enregistreur. Je passais mes journées à m'enregistrer et à auto-évaluer ma propre voix, que je trouvais d'ailleurs pas fameuse », avoue-t-il avec un sourire. Les premiers pas de Jason Black dans le monde de l'animation, il les fera à la FM 105 CRTV-Littoral aux côtés de journalistes comme Blaise Testelin Nana. Ensuite, Radio France International (RFI) lui donnera sa chance. Pendant plusieurs années, il travaillera aux côtés de feu Jeanne Hélène avec qui, il aura le temps de parfaire son talent de parleur.

Plusieurs chaînes de radios et de télévisions d'Afrique connaîtront sa voix. C'est justement dans l'une de ces radios que lui sera attribué son fameux sobriquet. De retour au Cameroun, il fera la tournée des télévisions en présentant des émissions variées. Côté jardin, Jason Black est un père de famille aimant et attentionné. Issu d'une fratrie de cinq, Serge Alain Tassing de son vrai nom se targue d'être quelqu'un de posé et de rangé. Ses hobbies : les animaux, le chant et les bons plats. Le mystère de sa vie, c'est justement celle qui lui concocte ses repas et qu'il refuse à faire connaître au public.