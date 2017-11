Cameroun: Lutte contre le VIH/SIDA - Synergies africaines soutient les lycées

Du matériel de sensibilisation remis aux associations et établissements scolaires hier à Yaoundé.

C'est avec des sacs pleins de matériels de sensibilisation contre le VIH/sida que les responsables des associations et des établissements scolaires ont quitté le siège de l'Ong panafricaine créée par la première dame camerounaise, Chantal Biya hier à Yaoundé. Ils sont plus d'une vingtaine de bénéficiaires à avoir reçu des pins en ruban, des sexes masculins artificiels, des préservatifs masculins et féminins, des t-shirts de Synergies africaines, des sacs Kraft et des calendriers FCB (Fondation Chantal Biya). Des instruments qui vont leur permettre de mener à bien les activités de prévention et de sensibilisation du VIH/sida dans leur milieu de vie respectif. « Ces outils vont nous permettre d'organiser des causeries éducatives et de sensibiliser nos camarades comme à l'accoutumée tous les mercredis à 13h.

Nous disons merci à maman Chantal Biya pour toutes les actions qu'elle mène pour l'éradication de cette pandémie en milieu jeune », a confié Arbin Jacques Koa, élève en classe de seconde A Espagnole par ailleurs président du club santé à l'Institut Zang Mebenga. Un sentiment partagé par Sidonie Kamga, chef de service des activités post et péri-scolaires au lycée technique d'Ekounou. « C'est toujours avec satisfaction que nous accueillons ce type de dons. Nous disposons de manière continue des armes nous permettant de lutter contre le Vih/sida », a-t-elle ajouté. A cette cérémonie présidée par Alain Siegfried Moukouri, représentant le secrétaire exécutif de Synergies africaines contre le sida et les souffrances, il a été rappelé que cette remise de dons s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 30e Journée mondiale contre le sida, le 1er décembre prochain et du mois du sida avec pour thème : « Droit à la santé ».

« Vous êtes un maillon essentiel dans la stratégie de riposte au Vih/sida. Cette lutte nous interpelle chaque jour et traduit l'engagement de Mme Chantal Biya et de ses sœurs africaines pour le renforcement de vos capacités opérationnelles », a rappelé Alain Siegfried Moukouri. Une action de plus de l'Ong panafricaine qui coïncide avec la célébration de ses 15 ans d'existence. Les activités de Synergies africaines vont se poursuivre mercredi prochain au lycée général Leclerc avec un atelier de renforcement des capacités de ces bénéficiaires.