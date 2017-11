46, 2 milliards FCFA. Voilà très exactement, la nouvelle bouffée d'oxygène dont bénéficie le Cameroun depuis hier mercredi 15 novembre, dans le cadre du 3ème C2D.

Dans le détail, il s'agit d'une première convention d'affectation de 39,4 milliards FCFA, destinés à l'appui budgétaire sectoriel triennal (2017 - 2019), en vue de l'amélioration du capital humain, la compétitivité des entreprises privées et de la modernisation de la gestion des finances publiques. Cette dernière, a mis aux prises, la partie française, ainsi que Louis Paul Motazé le ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat). Pour le 2ème convention, il est question d'un montant de 6,8 milliards FCFA qui serviront au volet pilotage du 3ème C2D.

Le 2ème round de la cérémonie, a vu l'entrée en scène d'Alamine Ousmane Mey, ministre camerounais des Finances, avec la partie française constituée de Gilles Thibault l'ambassadeur de France au Cameroun, et Christian Yoka, directeur de l'Afd. Ici, il s'est agi d'un ordre de virement pour les appuis budgétaires relatifs au 3ème C2D.

Pour l'ambassadeur français Gilles Thibault, c'est un montant total de 122 milliards FCFA qui est à mobiliser dans le cadre du 3ème C2D. Celui dit de la maturité, parce qu'idéalement placé pour tirer les leçons des deux premiers C2D. Aussi, le diplomate a-t-il précisé que l'enveloppe issue des conventions signées hier à Yaoundé, ira prioritairement aux secteurs de la santé et de l'éducation, avec un accent sur la lutte contre la mortalité maternelle et néo juvénile, avec un égard particulier pour les régions de l'Est et de l'Extrême-Nord. D'où la présence à la cérémonie, d'André Mama Fouda et de Benoit Ndong Soumhet, respectivement ministre de la Santé publique, et secrétaire d'Etat à l'Education de base.

Maitre des cérémonies, Louis Paul Motazé le Minepat a indiqué que la signature du 3ème C2D est l'expression de l'augmentation de l'enveloppe de l'appui de France au développement du Cameroun, mais aussi de l'excellente coopération entre les deux pays.