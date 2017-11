Togo: Atchou Atcha s'en remet à la Coordination des fédérations et aux AG pour décider de la suite à donner

Les 72 heures de grève lancées par la Coordination des fédération des syndicats de l'Education, a pris fin hier mercredi au Togi. Si les initiateurs d'un tel mouvement d'humeur peuvent se dire satisfaite du respect de ce mot d'ordre, à l'heure du bilan, une constante demeure. C'est la satisfaction ou non des revendications posées.

Réagissant ce matin au téléphone, chez nos confrères de Nana Fm, Atchou Atcha, porte-parole de la Coordination des Syndicats de l'Education du Togo, une des fédération qui ont lancé la grève, a indiqué que "les trois jours de grève ont été normalement suivis et nous estimons d'ailleurs que ces trois jours de grève ont été mieux suivis que les mouvements que nous avons eu à faire par le passé. Bref c'est sur une note de satisfaction que nous venons de terminer ces jours de grève. Mais il faut le dire que nous n'avons pas été appelés par l'autorité, c'est pourquoi nous devons essayer de décider et d'analyser et opter pour des perspectives d'avenir. puisque c'est une grève organiser par toutes les fédérations des syndicats de l'Education". Il s'en remet dès lors à l'avis soit de la réunion de la Coordination des fédérationq ou encore aux AG de ces différentes fédérations. "La Coordination de ces fédérations doit se retrouver pour réfléchir sur la suite à donner, au pire des cas, on ira aux AG pour en décider. Donc, il y a deux options, les AG ont donné mandat aux bureaux de prendre certaines décisions, donc par rapport à ça la réunion peut décider tout comme nous pouvons décider aux AG".

Toujours pour M. Atcha, "il faudra forcément qu'on puisse passer par là parce que, ce ne sont pas des choses impossibles" car, "demander à ce que on puisse se remettre et laisser deux semaines ne devrait pas poser de problème et discuter et trouver un accord autour de la question des primes, à notre avis, ne devrait pas créer un problème. L'autre question, c'est la question des EV. Lancer un concours spécial pour recruter ce personnel qui en principe selon les textes ne devrait plus exister dans le corps des enseignants, ce n'est pas aussi un problème".

Enfin, pour la question des enseignants du confessionnel, tout porte à croire qu'en l'inscrivant dans leurs revendications, ils ne font que forcer une porte déjà entrouverte, puisque reconnait-il, "c'est vrai que nous avons des informations comme quoi il y a des choses qui se font déjà". Il dit finalementencourager à ce que "les choses puissent se poursuivre et qu'on puisse concrétiser tout cela".