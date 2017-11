Ile Maurice: Affaire des coffres-forts - «Je plaide non coupable», soutient Ramgoolam

Le leader du Parti travailliste a retenu les services de Sir Hamid Moollan Queen's Counsel, Gavin Glover Senior Counsel, Robin Ramburn SC, Shaukat Oozeer,Yanilla Moonshiram, Hisham Oozeer et Asif Moollan ont été retenus. Le parquet est, lui, représenté par Me Denis Mootoo.

Il est reproché à l'ancien Premier ministre d'avoir accepté 100 000 USD dans un paquet scellé de coupures de billets de 1 000 dollars, entre janvier 2 009 et février 2 015. Navin Ramgoolam est également reproché d'avoir accepté Rs 1 000 000, toujours dans un paquet scellé de coupures de billets de Rs 1 000, entre le 6 mars 2008 et le 7 fev 2015.

Il est confiant pour le procès. Navin Ramgoolam a plaidé «non coupable» des 23 chefs d'accusations de limitation of payment in cash en vertu de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act (FIAMLA), ce 16 novembre devant la magistrate Niroshni Ramsoondar, en cour intermédiaire. Cela dans le cadre de l'affaire des coffres forts où Rs 220 millions avaient été retrouvés à son domicile en 2015.

