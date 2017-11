Cameroun: Agriculture - 100 jeunes formés

C'est une initiative de l'Agence du service civique national de participation au développement (ASCNPD).

Deux localités de la région de l'Adamaoua, ont été choisies par l'Agence du service civique national de participation au développement (ASCNPD) pour accompagner 100 jeunes dans les activités liées à la lutte contre la pauvreté. 50 jeunes issus de la localité de Kalaldi dans le Mbéré et 50 autres jeunes de la localité de Karna Manga dans le département de la Vina suivent cette formation. Ils reçoivent des enseignements en agriculture, en vue d'améliorer les méthodes et techniques agricoles pour une meilleure production. Au début du mois de septembre 2016 au village Karna Manga, arrondissement de Mbé, le directeur général de l'ASCNPD, M. Taossi a lui-même procédé au lancement officiel des activités. Avec une superficie de 10 ha mise en valeur, 5 ha de maïs et 5 ha de soja, Les jeunes ont pu récolter 95 sacs de maïs de 100 kg et 35 sacs de soja de 100kg.

En 2017, il y a eu une extension dudit village, qui a porté la superficie totale des terres cultivées à 13 ha. Un an plus tard, le 26 octobre 2017, une autre formation des volontaires a été lancée dans le village Kaldadi dans le département du Mbéré. Une vaste surface de terres agricoles de 20 ha a été mise à la disposition de l'Agence régionale. Les volontaires entreprennent des activités de production dans le domaine agricole tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré des pouvoirs publics. Non seulement ces activités occupent les jeunes, mais elles éveillent aussi en eux des valeurs fondamentales telles que le vivre-ensemble, la tolérance, l'esprit d'équipe, le civisme, le travail et le patriotisme. Sur les 20 ha de la localité de Kalaldi, 10 ha sont mises en valeur dont 5 ha de manioc, 3 ha de haricot et 2 ha de soja.