Cameroun: Bertoua - 200 personnes marchent contre l'apatridie

EIles ont pris part à cette mobilisation samedi 11 novembre 2017, en signe de sympathie vis à vis de 10 millions de personnes sans nationalité dans le monde.

Ce fut une mobilisation inédite à l'initiative du Haut commissariat des Nations unis (HCR) contre l'apatridie, samedi 11 novembre dernier. A la faveur de la 3e édition de ladite journée, instituée en 2014 et qui mobilise tous les acteurs pour changer la donne. Du rond point Camtel non loin des services du gouverneur à la place des fêtes de Bertoua, hommes, femmes et enfants étaient bien au rendez-vous de la reconnaissance de la nationalité. Ils sont estimés à environ 200 personnes ayant pris part à cette marche qui revêtait un caractère citoyen.

Les marcheurs eux du moins sont détenteurs d'une nationalité. Il s'agit des Camerounais, Maliens, Burkinabè, Sénégalais, Ivoiriens...issus des administrations camerounaises et des ONG établies dans la région de l'Est. Ils ont dit d'une voix forte et unanime non à cette attitude qui réduit l'homme à un caractère inexistant, puisqu'un apatride. C'est un statut de l'homme ou femme qui n'a pas de nationalité. Et c'est un phénomène qui s'inscrit de génération en génération, qui doit être éradiqué au plus vite. On comprend pourquoi, les tee-shirt et banderoles arborés et brandis pour la circonstance véhiculaient des messages clairs : « J'ai droit à une nationalité », « J'ai droit d'exister ». Des messages qui sonnent comme une désapprobation absolue du statu quo actuel qui plonge quelques 10 millions individus sans nationalité, mais vivent dans un État précis.

Ce n'est pas normal de ne pas être citoyen, s'insurge le Hcr, qui plaide conséquemment pour un retour à la normale en la matière. Au Cameroun, a indiqué le délégué régional de l'Education de base Désirée Mpoulé Lang, au terme de la marche, l'État du Cameroun a beaucoup fait pour que des actes de naissance soient établis à la faveur des jugements supplétifs. Aussi, a-t-il ajouté, beaucoup de réfugiés ont obtenu des documents tenant lieu d'actes de naissance pour avoir droit à la nationalité centrafricaine bien que nés au Cameroun.